Entrega dels premis de la Fundació Jaume Vicens Vives de Girona

El Teatre Ignasi Bonnín ha estat aquest migdia l'escenari de l'acte d'entrega del X Premi Fundació Jaume Vicens Vives de Girona.

En primer lloc, la directora del centre i presidenta de Fundació, Anna Masós, i la professora de llengua catalana i literatura, Antònia Vilaplana, han fet la presentació de la jornada. A continuació, Jordi Ginebra, comissari de l'Any Fabra, ha fet la ponència "Per què ens interessa la figura de Pompeu Fabra?" davant d'un teatre de l'institut ple amb els prop de 250 alumnes de primer i segon de batxillerat.

Tot seguit, s'ha fet l'entrega dels premis de les diferents modalitats convocades: a la modalitat de "recerca històrica" ha guanyat l'alumna Queralt Grau (2n de batxillerat); a la modalitat "relat curt", Cristina Mazó (1r de batxillerat); a la modalitat "cartellisme", el primer premi ha estat per Pol Cumeras (2n de batxillerat), el segon per Laura Rodríguez (2n de batxillerat) i el tercer per Adarsh Tawari (1r de batxillerat).

Un parell d'actuacions musicals d'alumnat de l'institut Jaume Vicens Vives han amenitzat un acte que ha acabat amb la cloenda del vicealcalde de l'Ajuntament de Girona, Eduard Berloso.