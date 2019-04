Girona obre la porta a fer canvis a les parades dels autobusos turístics

L'Ajuntament de Girona ha obert la porta a fer canvis a les parades dels autobusos turístics que arriben a la ciutat després de la polèmica generada per la decisió d'allunyar-les del Barri Vell. Recentment, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, s'ha reunit amb representants dels sectors afectats, entre els quals Asetrans (Associació de Transports de Girona), la FOEG i els veïns del Barri Vell després que els transportistes haguessin demanat almenys en tres ocasions una trobada amb la màxima autoritat local per explicar-li el seu punt de vista.

Fruit de la reunió, es va acordar «que s'estudiarà si tècnicament és possible aplicar alguna mesura alternativa a l'aprovada recentment», ha indicat la tinent d'alcaldia de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local, Turisme i Ocupació, Glòria Plana. La regidora ha deixat clar, però, que qualsevol nova mesura mantingui l'objectiu d'un turisme «equilibrat, responsable, sostenible i de qualitat», en el sentit que sigui compatible amb el dia a dia dels veïns del Barri Vell.

Una de les mesures proposades per Asetrans és la posada en funcionament de baixadors d'autobús en diferents punts de la ciutat de Girona que serveixin per carregar i descarregar els visitants. Glòria Plana manté que «no ens tanquem en banda a res» però que «s'haurà d'estudiar si les propostes que ens puguin fer són raonables».

La representant municipal exposa que difícilment serà a prop del Barri Vell perquè l'objectiu del canvi proposat per l'Ajuntament és que els turistes no entrin tots pels mateixos dos punts (el pont del Gómez i el de Sant Feliu) i que beneficiï comerços de tota la ciutat. Al seu parer, per exemple, no tindria sentit que hi hagués una parada a la plaça Catalunya perquè precisament l'aposta de l'equip de govern és «pacificar» aquesta zona. Tampoc es podrà posar cap punt de descàrrega de visitants al carrer Berenguer Carnicer (on s'aturaven els busos fins els canvis aplicats pel consistori) perquè el que han fet és justament treure'ls d'allà per evitar la massificació en aquell punt.

Plana també ha volgut indicar que la idea és que els autobusos descarreguin i carreguin a l'estació d'autobusos soterrada del parc Central, on hi ha lavabos i altres serveis, i que l'aparcament del pavelló municipal de Fontajau sigui només el punt d'espera del vehicle. Des del parc Central, els grups de turistes s'han d'anar dispersant en diferents rutes fins al Barri Vell. Per Pla, l'estació d'autobusos és, de fet, al «centre» de Girona, i només hi ha «entre cinc i set minuts» fins a l'entrada del Barri Vell.

Per seguir parlant de les opcions de futur, totes les parts s'han emplaçat a una nova reunió després de Setmana Santa.

L'Ajuntament va eliminar l'aparcament d'autobusos turístics del passeig José Canalejas i del carrer Berenguer Carnicer per convertir l'espai en un estacionament de vehicles per als veïns del Barri Vell. Aquesta mesura va entrar en vigor l'1 de març i havia de servir per «descongestionar» l'entrada del nucli antic per l'església de Sant Feliu tot oferint als visitants altres vies d'accés al barri.

Qui s'ha mostrat més contrari a la mesura, des dels seus inicis, ha estat Asetrans. Des de l'associació afirmen que la decisió «no ha servit per esponjar els turistes», sinó per donar «un clar missatge de no voler-los» i que s'ha creat l'efecte invers: tenen menys temps per fer el tour i es creen més colls d'ampolla» i que «no ha millorat cap de les molèsties que es creen als veïns». Per això van demanar poder-se reunir amb l'alcaldessa. La FOEG i els hotelers també són partidaris del posicionament d'Asetrans. En canvi, l'Associaicó de Veïns del Barri Vell avala la postura de l'equip de govern.