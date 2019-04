Nou operatiu contra el frau elèctric a Font de la Pólvora

Nou operatiu policial al barri de la Font de la Pólvora per lluitar contra el frau elèctric. En aquesta ocasió, els Mossos d'Esquadra i tècnics d'Endesa han inspeccionat els comptadors de cinc blocs de pisos. Estan repartits entre els carrers Mimosa, Roure, Castanyer i Avellaner i, en total, sumen 300 habitatges.

Durant el dispositiu, els agents i els tècnics han trobat 44 connexions il·legals. En alguns casos, la calor que desprenien els cables, literalment, havia fos el plàstic dels comptadors. En paral·lel, a més, els Mossos han identificat nou persones. En aquesta ocasió, però, no han trobat cap plantació de marihuana. L'operatiu policial arriba, precisament, pocs dies després que hagi acabat la campanya que va engegar l'Ajuntament per ajudar aquelles famílies del barri que havien hagut de punxar la llum per necessitat.

Per part dels Mossos d'Esquadra, el dispositiu policial ha mobilitzat agents de seguretat ciutadana i unitats de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO). Acompanyats pels tècnics d'Endesa, els Mossos d'Esquadra s'han desplegat pel barri i han inspeccionat l'estat en què es trobaven els comptadors de cinc edificis.

En paral·lel, els Mossos d'Esquadra també han aprofitat per comprovar que no s'estiguessin cometent il·lícits. En aquesta ocasió, no han trobat cap plantació de marihuana però sí que han arribat a identificar nou persones.



Ajuda a les famílies necessitades

L'operatiu arriba, precisament, pocs dies després que s'hagi engegat la campanya municipal per ajudar aquells veïns que s'havien vist obligats a punxar la llum per necessitat. L'Ajuntament de Girona, després d'estudiar el cas d'aquells qui han anat a Serveis Socials, ajudarà 51 famílies i particulars perquè regularitzin els seus comptadors, congelin els deutes si tenen factures impagades o bé rebin ajudes per afrontar els rebuts.

La campanya, precisament, tenia per objectiu combatre els fraus elèctrics –sobretot, al Sector Est- que, segons va subratllar el vicealcalde Eduard Berloso, són la causa de les nombroses apagades que es van viure durant els mesos d'hivern.