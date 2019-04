Denuncien que un turista amb cadira de rodes no va poder baixar del bus a La Copa

Els tres aparcaments de La Copa habilitats per a busos escolars i amb distintiu per a persones amb mobilitat reduïda.

Els tres aparcaments de La Copa habilitats per a busos escolars i amb distintiu per a persones amb mobilitat reduïda. aniol resclosa

Un guia denuncia que els agents de Turisme de l'Ajuntament de Girona no van permetre que una persona amb cadira de rodes i dues que prenen medicació per al cor baixessin de l'autocar a La Copa, a tocar del Barri Vell. Davant la negativa van haver d'anar a l'estació d'autobusos de Girona, on està permès desencotxar, i «caminar uns 40 minuts per arribar a la Catedral». Així ho relata el guia turístic Miquel Almeda de l'empresa Guide in Girona.

Des de fa un mes, l'Ajuntament ha eliminat l'aparcament de busos turístics dels carrers Canalejas i Carnicer i ha habilitat dos nous punts: l'estació d'autobusos (on els vehicles tenen 10 minuts per descarregar o carregar els turistes) i l'aparcament de Fontajau (on poden estacionar). Aquesta decisió d'allunyar els busos turístics del Barri Vell ha generat moltes crítiques per part del sector del transport i del turisme.

La més recent és el cas que denuncia Almeda. Els fets van passar el dimecres quan el guia viatjava en autocar amb un grup de turistes portuguesos de la tercera edat. Segons explica, va demanar si podien baixar a La Copa a l'agent de Turisme, persona que està en aquest punt per informar sobre el canvi d'estacionament. Almeda va especificar que dues persones tenien problemes al cor, una anava amb cadira de rodes i la major part amb bastons i que, per tant, no podien caminar molts quilòmetres.

Segons explica el guia, l'agent li va dir que si tots anessin amb cadira de rodes sí que podrien baixar, però que en aquell cas no. Davant d'això van haver d'anar a desencotxar a l'estació d'autobusos. «Vam poder arribar a la Catedral però vam tardar 40 minuts, ja que anàvem a un pas molt lent. A més, la situació em va crear molta angoixa perquè patia per si algú tenia un problema», explica Almeda. Arran d'aquesta situació, l'agència portuguesa li ha comunicat que deixaran d'oferir Girona com una destinació.



Escolars sí i gent gran no

Almeda critica que a La Copa hi hagi una zona de càrrega i descarrega per als autobusos escolars, però no per a la gent gran. «No té cap mena de sentit, és una crueltat», explica, afegint que en totes les ciutats turístiques els autobusos poden fer parada a cinc o deu minuts dels punts turístics, posant d'exemple la Sagrada Família.

Consultats sobre aquesta qüestió, l'Ajuntament explica que a La Copa hi ha fins a tres places de càrrega i descàrrega on poden desencotxar els autobusos amb distintiu de transport escolar, així com aquells que tenen distintiu per a persones amb mobilitat reduïda. Una insígnia que no portava l'autocar on viatjava Almeda amb el grup de turistes, segons assegura el guia perquè, segons ell, «no me l'haurien donat per portar només una persona amb cadira de rodes».

L'Ajuntament afegeix que en un mes no han rebut cap queixa de la feina informativa que estan realitzant els agents de Turisme a La Copa. Tot i això, demanen que qualsevol incidència sigui notificada al consistori.