Madrenas es presenta com alcaldable de JxCat

L'actual alcaldessa de Girona i aspirant al càrrec de Junts per Catalunya, Marta Madrenas, ha presentat la seva candidatura aquest dissabte a la Devesa de Girona. L'objectiu, ha explicat Madrenas, és mantenir la ciutat com a "referent sobiranista" a Catalunya. En aquest sentit, la batllessa i diputada de Junts per Catalunya ha assenyalat que si la llista que ella encapçala no guanya el proper 26 de maig en les Municipals, s'interpretarà com "un fracàs" de l'independentisme local, mentre que si aconsegueixen la victòria, es veurà com un aval a la unitat.

"La millor manera de construir República és fer-ho des del món local, demostrant que som el progrés", ha destacat. La candidata ha fet valdre la feina feta per l'equip de govern els darrers anys.

Madrenas ha demanat el vot perquè Girona "no canviï" i continuï sent una ciutat amb una "alta qualitat de vida". "Les coses no passen perquè sí, avui tenim una ciutat admirada", ha assenyalat l'alcaldessa entre els aplaudiments del públic. Marta Madrenas ha reconegut que els queden "molts reptes per afrontar" però ha reclamat que no es doni confiança en aquells que "només són anti Madrenas" i que ho basen tot en "la negativitat i la revolta social".

La candidata de JxCat també ha reivindicat el seu equip com "el que millor coneix la ciutat" i ha defensat la seva aposta davant dels qui volen "exportar el model de fre de Colau" a Barcelona. "Nosaltres som seriosos i ens preocupem pel dia a dia dels nostres veïns i planifiquem a llarg termini per assegurar el millor futur per els nostres fills", ha concretat.Tot plegat en un acte que s'ha fet aquest dissabte al migdia al Parc de la Devesa, i en el què Madrenas ha estat acompanyada per més de 200 persones entre els quals bona part del seu equip actual al consistori.