Petits Manaies desfilen pels carrers del Barri Vell

La Confraria de Jesús Crucificat-Manaies de Girona ha organitzat aquest dissabte un assaig infantil, en què els nens i les nenes s'han pogut sentir uns autèntics manaies. Aquesta és la dotzena vegada que se celebra la jornada. Desenes d'infants hi han participat equipats amb llances pensades especialment per a ells.

Guiats per alguns membres de la Confraria han recorregut diferents carrers del Barri Vell, talment com si formessin part d'una optiada. Aquesta acció serveix als Manaies per obrir-se a la societat i intentar captar menuts per al seu planter.