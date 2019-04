Canvien tot el sistema de recollida d'aigües pluvials del carrer Bisbe Sivilla

Una empresa contractada per l'Ajuntament de Girona ha començat els treballs de substitució del sistema de recollida d'aigües pluvials del carrer Bisbe Sivilla, al barri de Sant Narcís. El carrer es va reurbanitzar l'any 2014, en ser un dels més afectats per les obres del parc Central i l'arribada del TAV. La reixa que recull l'aigua fa uns 120 metres de llargada, i va quedar desenganxada al cap de poc temps.

Aqueta reixa està al mig de la calçada i cada cop que hi passen els cotxes, que poden circular-hi per sobre en tota la seva allargada, provoquen molt de soroll perquè totes les peces es mouen. Un fet que havia generat queixes veïnals en diverses reunions, així com a l'Ajuntament i, fins i tot, visites al Defensor de la Ciutadania. Amb aquestes obres, que està previst que durin diverses setmanes, s'espera que el sistema quedi enganxat al ferm i no provoqui sorolls.