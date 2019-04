Madrenas presenta la llista reivindicant «transversalitat»

Transversalitat. Aquest és l'eix sobre el qual pivota la llista que Junts per Catalunya presenta per a l'alcaldia de Girona i amb la qual aspira a governar amb Marta Madrenas al capdavant. Transversalitat va ser la paraula més utilitzada no només per Madrenas sinó per cada un dels membres de la llista que van anar passant per l'escenari dels jardins de la Devesa on, al migdia, es va presentar oficialment la candidatura a les properes municipals.

Madrenas reinvindica aquesta transversalitat d'una candidatura on hi ha membres provinents d'ERC, de Reagrupament, de Demòcrates, de la corrent Avancem, de la Convergència de tota la vida... tot plegat per fer una candidatura que, segons la candidata a l'alcaldia, «vol governar per a tothom sense sectarisme».

Marta Madrenas es va envoltar de tota la seva llista –on hi ha representants de pràctitcament tots els barris de Girona– per assegurar que el seu és un equip «de totes les sensibilitats i ideologies» i que precisment aquest eix de transversalitat és la que la fa sentir més orgullosa perque «representa el conjunt de la societat gironina». La candidata de Junts per Catalunya va presentar una llista remodelada on Maria Àngels Planas se situa de número, Martí Terés d'ERC de número 4, l'equip de continuitat d'aquest mandat Carles Ribas (7), Eva Palau (8), Glòria Plana (9), Eduard Berloso (10) i llavors una variada representativitat gironina des de l'expresident de l'Associació de Veïns de Montjuïc, Enric Palomeras, l'assessor financer Joaquim de Ribot, la mestra Roser Casas o el politòleg i atleta, Guillem Valls. Tanca la candidatura un altre dels homes forts d'aquest mandat, l'empresari Joan Alcalà.

Madrenas va afirmar que aquest no és un cicle elctoral «normal i ordinari» perquè «patim la represió de l'Estat espanyol i hi ha presos i preses polítiques i represaliats» i perque l'1-0 va ser un «atac violent cap a nosaltres i molts no ho oblidarem». En clau ja municipal, la candidata va afirmar que vol situar Girona com un referent per al país i per a Europa i sense mencionar el PSC va dir que a Girona cal «un govern fort no dels que estan instal·lats en la nostàlgia i volen recuperar temps antics» ni tampoc, sense anomenar a Guanyem Girona, els que «són fruit de certs experiments i que posen el seu antimadrenisme com a leitmotiv de la campanya». L'alcaldable de Junts per Catalunya va demanar el suport per millorar les coses que encara falten millorar i per seguir aportant qualitat a Girona.