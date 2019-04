Salt tindrà un nou espai esportiu i incrementarà el nombre d'agents cívics

L'Ajuntament de Salt habilitarà un nou espai esportiu al parc Monar i augmentarà la presència d'agents cívics. Aquestes són dues de les 55 propostes que els veïns han fet arribar a través del procés dels pressupostos participats del 2019 i que el consistori portarà a terme aquest any.

Concretament, els veïns van demanar més parcs i jardins a dins del poble i equipaments esportius. Davant d'això, el regidor d'Acció social Ferran Burch explica que s'està adequant un terreny del parc Monar, a tocar de l'escola Pompeu Fabra. En aquest espai, que estarà a punt abans de l'estiu, s'hi instal·laran porteries de futbol.

L'incivisme és un altre tema que preocupa a Salt. Els veïns van demanar que hi hagi més control a la plaça Llibertat. En aquest sentit, l'Ajuntament incorporarà quatre agents cívics a través dels Plans d'Ocupació del Servei d'Ocupació de Catalunya. Aquestes persones han de promoure el civisme i donar informació a la ciutadania sobre les normes que hi ha als espais públics. Per reforçar aquesta tasca, a la plaça Llibertat s'ha instal·lat un nou panell informatiu sobre els usos cívics en aquest indret.

D'altra banda, els veïns també demanen més pisos socials. En aquest sentit, el consistori està negociant amb una entitat social per tal de reconvertir un edifici per a fer habitatges per a joves i estudiants amb una capacitat de 20 persones. També aquest any s'ha incrementat la partida de subvencions per a la rehabilitació d'elements comuns d'edificis comunitaris.

El procés Pressupostos que sumen es va iniciar a la primavera del 2018 i s'ha dividit en dues fases. En la primera, més de 300 veïns van expressar la seva opinió a través dels qüestionaris en línia. I posteriorment, a partir dels resultats de l'enquesta, es van realitzar quatre tallers participatius per recollir les propostes concretes de la ciutadania. D'aquesta segona fase, n'han sortit un total de 55 propostes, les quals han estat valorades tècnicament i políticament per l'Ajuntament de Salt.



Més centres culturals i escoles

D'altra banda, els veïns també demanaven reforçar els equipaments culturals. Segons explica el consistori, estan treballant en l'adquisició de l'edifici de la biblioteca Massagran, que actualment Salt paga un lloguer per aquest espai. L'objectiu amb la compra és garantir-ne la continuïtat i ampliar el projecte els pròxims anys.

En tema educatiu, als saltencs els preocupa la quantitat d'escoles amb barracons que hi ha a Salt. Tot i que la competència d'instal·lacions educatives pertany al Departament d'Educació de la Generalitat, el consistori assegura que enguany s'iniciarà la licitació d'obres de l'escola Gegant del Rec. Educació també té pendent fer el projecte de l'institut Salvador Sunyer.



Ampliar la participació

L'equip de govern té la intenció de repetir aquest procés participatiu en els pressupostos del 2020. Les eleccions municipals del mes de maig però han fet enrederir aquest procediment, que es preveu que comenci el mes de juny o juliol. «L'objectiu aquest cop serà augmentar la participació dels veïns en aquest procés», destaca el regidor d'Acció social Ferran Burch. Afegeix que una fórmula seria «reservar una partida dels pressupostos als projectes que escollin els veïns». Segons Burch aquest mètode, que s'aplica en moltes poblacions com per exemple Girona, podria fer augmentar la participació dels ciutadans.

L'Ajuntament va sortir l'any passat d'un pla de sanejament que no li permetia fer cap inversió amb fonts propis, a causa de l'alt nivell d'endeutament. Ara que el consistori ha sanejat els comptes municipals, podria destinar una part dels pressupostos als projectes que escollin els barris, explica el regidor. Tot i això, matisa que aquest procés «ha d'anar sempre acompanyat» de taules de treball on la gent pugui debatre i preguntar sobres diferents qüestions que afecten Salt, abans de definir els projectes.