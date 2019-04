L'activista LGTBI, Laia Cruañas, se suma a la llista del PSC a Girona

L'activista LGTBI Laia Cruañas se suma a la llista del PSC de Girona per a les pròximes eleccions municipals. Així ho ha anunciat la portaveu del grup, Sílvia Paneque, explicant que anirà de número 11.

Cruañas, que actualment està a l'atur, ha treballat sempre al sector turístic com a recepcionista d'hotel. En els propers dies farà efectiu el seu canvi de nom i sexe al DNI. "Coneixo a la Sílvia i és de les poques polítiques que ens ha donat un cop de mà", ha explicat, afegint que li agrada "la manera com enfoca les coses el PSC donant la màxima importància al tema social, transversal i que hi càpiga tothom".

D'altra banda, Paneque ha agraït a Cruañas "que hagi fet visible un problema que per molts és desconegut". "La llibertat sexual de les persones ha de ser plena i, d'aquesta manera, la societat serà més oberta, forta i inclusiva", ha afegit.

Els socialistes també destaquen en un comunicat que durant l'etapa del PSC al govern de l'Ajuntament de Girona, Paneque va fer de les polítiques i drets LGTBI una prioritat a l'àrea de Drets Socials i Igualtat. Concretament, durant aquest any i mig, va impulsar que Girona formés part de la Xarxa de ciutats LGTBI, es va obrir un local a la ciutat per aquest col·lectiu, es va reimpulsar el Consell Municipal LGTBI o es van realitzar campanyes en favor a aquest grup com la pintada simbòlica del pas de zebra amb els colors LGTBI.

Per últim, la portaveu del grup municipal ha explicat que Cruañas aportarà a la llista "un compromís valent i una mirada imprescindible per a la ciutat en igualtat". L'activista ha denunciat "l'abandonament que pateix el col·lectiu LGTBI a Girona" i que "cal un nou impuls a la ciutat perquè això es capgiri".