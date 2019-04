Policies nacionals justifiquen l'ús de les porres al Col·legi Verd de Girona l'1-O per "repel·lir agressions"

Policies nacionals han justificat l'ús de porres al Col·legi Verd de Girona l'1-O per "repel·lir les agressions" que rebien de part dels concentrats. El coordinador dels agents d'ordre públic a Girona, l'inspector en cap 66.175, ha explicat que, quan va arribar al centre, va veure que hi havia un grup d'agents que estaven sent "agredits violentament per un innumerable grup de persones", motiu pel qual va ordenar que es fes ús de les porres, que "curiosament ningú estava utilitzant tot i la situació violenta". Un altre agent antidisturbis (87.487) ha dit que es van fer servir perquè "perillava la integritat" dels policies i que fins i tot un dels agents "no podia respirar per la pressió de la gent".