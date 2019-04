Quatre noies prenen part en l'assaig amb els 120 «titulars» del Maniple dels Manaies

Jornada d'assaig del Maniple de la Confraria de Jesús Crucificat- Manaies de Girona en què es va intuir que molt probablement demà hi haurà noies desfilant per primera vegada. A l'assaig amb els 120 «titulars» del Maniple n'hi van poder prendre part quatre: Mariona Grau (28 anys), amb el timbal, i Melissa Terrón (26 anys), Júlia Bayé (14 anys) i Anna Bover (42 anys) entre els armats. Les quatre van omplir els buits que van deixar alguns «titulars» absents. No obstant, encara no és segur que formin part del Maniple, ja que alguns dels que han fallat al primer assaig poden presentar un justificant convincent i recuperen la plaça.

La seu dels Manaies, Sant Lluc, va ser el punt de trobada. Primer es va fer un assaig de «suplents», on van ser presents onze noies: una a la banda i deu entre les armades de les diferents optiades. Posteriorment es va fer l'assaig dels «titulars». Calia ordenar les 120 persones amb més puntuació i anar-les col·locant a cada lloc. Fins que es va acabar d'omplir els forats, segons la llista de suplents. I aquí entraven en joc les noies.

A la banda, Mariona Grau, amb el timbal, confia ser una de les que es confirmarà per demà. La van operar fa poc del genoll, però espera que no sigui un inconvenient per ser a la banda, al costat del seu germà. Melissa Terrón, anava amb la confraria (com a vesta) des que tenia dotze anys. El seu pare és manaia i es va apuntar a la llista el primer dia que ho podien fer les noies. Grau i Terrón tenen molts números de ser dimecres entre els «titulars». Júlia Bayé i Anna Bover hauran d'esperar que no hi hagi massa justificants. Bayé sortia ja de vesta i Bover s'havia apuntat perquè molts companys de feina són manaies. La seva mare va veure per Twitter que s'acceptaven dones als Manaies i s'hi va apuntar.

Malgrat que ahir hi havia totes les places de la secció de cavalleria cobertes pels homes, Alexandra Barriuso té molts números de ser-hi dimecres amb un cavall, per possibles absències.

La possible presència de dones entre els Manaies ha captat l'atenció les darreres setmanes. Des de feia setmanes se sabia que hi havia almenys setze dones que aspiraven a desfilar al Maniple. Calia saber si entre aquests 120 hi hauria baixes i en quina secció exactament, ja que tot i que la primera noia era la suplement número 21, algunes podien avançar places si hi havia alguna vacant a la secció de la banda musical o a la dels cavalls, formada per una dotzena de persones.

La primera desfilada aquest any dels Manaies serà aquest dimecres durant l'entrega del penó d'honor, que enguany portarà els armats fins al carrer Nou entre els números 27 i 29. Allà lliurarà l'estendart al confrare Francesc Pèlach i Buson, que l'haurà de custodiar en un lloc visible des de la via pública fins el divendres, quan sortirà per formar part de la processó. És el nebot de monsenyor Enric Pèlach i Feliu, pendonista d'honor pòstum. L'organització ha volgut retre-li homenatge i recordar qui va ser el primer consiliari de l'entitat, amb motiu del 75è aniversari de la creació de la secció de vestes dels Manaies (els penitents que van tapats amb un capirot al cap).

A més a més del dimecres, els Manaies sortiran també a la Processó del Sant Enterrament del divendres com una més de les dotze confraries de Setmana Santa.