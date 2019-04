Cinc noies fan història i desfilen per primer cop amb els Manaies de Girona

Cinc noies han desfilat aquest dimecres per primer cop amb el Maniple dels Manaies de Girona. Era el primer cop que els armats permetien la participació de noies i se n'hi van apuntar setze. Totes eren suplents però les diferents baixes a la confraria van propiciar ja puguessin prendre part de la sortida dels Manaies per entregar el penó al confrare Francesc Pèlach i Buson, nebot del pendonista d'honor pòstum monsenyor Enric Pèlach i Feliu, qui va ser el primer consiliari de l'entitat, amb motiu del 75è aniversari de la creació de la secció de vestes de la Confraria de Jesús Crucificat- Manaies de Girona.



Les noies que han passat a la història dels Manaies de Girona per ser les primeres en sortir amb el Maniple van ser Alexandra Barriuso (cavalleria), Mariona Grau (timbal de la banda), Melissa Terrón (optiada), Júlia Bayé (optiada) i Anna González (optiada). Tot i que en els assajos amb els «titulars» hi havia arribat a participar alguna altra noia, hi ha hagut algun canvi pels justificants entregats per alguns absents. A la llista d'espera hi ha vuit noies, alguna de les quals podria prendre part a la Processó del Sant Enterrament, si hi ha noves absències.





??Per primer cop a la història hi ha noies que estan fent de Manaies a la processó de Girona. Són 5 noies i el fet és notícia perquè hi ha documentada l'existència dels Manaies des de l'any 1751, ???? pic.twitter.com/ZJdZG7MT1V — Clara Vicenç i Romaguera (@claravromaguera) 17 de abril de 2019

Tots junts,després de passar per diferents carrers del Barri Vell i el Mercadal, on hi havia l'habitatge del pendonista, que haurà de custodiar l'estendart de la confraria en un lloc visible des de la via pública fins que, divendres, poc abans de la Processó, els Manaies passin a recollir-lo per participar a la Processó.Darrera del Maniple dels Manaies hi havia(sense capirot). Cadascun, representava un dels 75 anys de la secció de vestes dels Manaies. Les novetats d'enguany no acaben aquí. Un cop feta l'entrega del penó, amb la presència del Bisbe, Francesc Pardo, i de l'alcaldessa, Marta Madrenas, els Manaies han tornat cap a la seva seu. Normalment, fan una pujada i baixada per les escales de la Catedral i entren a Sant Lluc. No obstant, per remarcar la celebració dels 75 anys, a l'escalinata s'ha fet un concert breu amb l'orquestra Costa Brava i la banda del Maniple. S'ha interpretat l'himne de les vestes i les marxes dels manaies: la lenta, la ràpida i la d'honor.