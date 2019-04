Desfilada dels manaies de Girona: Horari i recorregut

Dimecres, 17 d'abril

Recorregut d'anada

Els Manaies surten avui (19.30 hores) de Sant Lluc per entregar el penó al pendonista d'enguany. El recorregut passarà pel portal de Sota portes, pujada de Sant Feliu, carrer de les Ballesteries, carrer de la Cort Reial, plaça de l'Oli, carrer dels Ciutadans, plaça del Vi, pujada del Pont de Pedra, plaça de Catalunya (lateral nord), avinguda de Sant Francesc, gir a mà dreta cap al carrer Nou, i parada al carrer Nou, entre els números 27 i 29, on hi haurà Francesc Pèlach, nebot del pendonista d'honor pòstum, Enric Pèlach.

Recorregut de tornada

Després del lliurament del penó, el recorregut passarà pel Pont de Pedra, rambla de la Llibertat, carrer de l'Argenteria, Quatre Cantons, carrer de les Ballesteries, pujada de Sant Feliu, Portal de Sobre Portes, Escalinata de la Catedral.

Quantes noies sortiran avui amb els Manaies?

Aquest vespre, també serà el moment en què se sabrà si, per primer cop, hi ha noies desfilant amb els armats i quantes n'hi ha. En el primer assaig amb els titulars del Maniple, n'hi van prendre part quatre, però els absents podrien prendre'ls les places si presenten justificacions i si són validades per la Junta.