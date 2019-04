Quatre noies fan història amb els Manaies de Girona

Quatre noies desfilaran d'aquí a unes hores amb el Maniple dels Manaies de Girona. Eren suplents però les diferents baixes han propiciat que avui ja puguin prendre part de la sortida dels Manaies per entregar el penó al confrare Francesc Pèlach i Buson, nebot del pendonista d'honor pòstum monsenyor Enric Pèlach i Feliu, qui va ser el primer consiliari de l'entitat, amb motiu del 75è aniversari de la creació de la secció de vestes dels Manaies.

Les noies que passen a la història dels Manaies de Girona per ser les primeres en sortir amb el Maniple seran Alexandra Barriuso (cavalleria), Mariona Grau (timbal), Melissa Terrón (optiada) i Júlia Bayé (optiada).

L'entrega del penó començarà a les 19:30 hores des de l'església de Sant Lluc i el recorregut passarà per diferents carrers del Barri Vell i el Mercadal fins arribar al número 27 del carrer Nou, on hi ha l'habitatge del pendonista, que haurà de custodiar l'estendart de la confraria en un lloc visible des de la via pública fins que, divendres, poc avbans de la Processó, els Manaies passin a recollir-lo per participar a la Processó.