Interior multa amb 600 euros un integrant de l'Espai Antiracista Salt-Girona

Imatges de la concentració on es van produir els fets que ara s'han sancionat

Imatges de la concentració on es van produir els fets que ara s'han sancionat

L'Espai Antiracista Salt-Girona denuncia que Interior ha imposat una multa de 600 euros a un membre de l'entitat per desobediència a agent de l'autoritat en aplicació de la llei de seguretat ciutadana, coneguda popularment com a llei mordassa. El sancionen arran de la concentració contra l'estand de Plataforma per Catalunya (PxC) a Salt que van convocar l'any passat durant la diada de Sant Jordi.

Segons explica l'activista, ni tan sols participava en la mobilització però estava, amb el seu fill que llavors tenia nou mesos, prop del lloc quan un agent dels Mossos d'Esquadra li va recriminar que no fos a la concentració com a interlocutor de l'entitat. "Aleshores, em va agafar pel braç, li vaig dir que no em toqués i em va identificar", ha afirmat.

Aquestes són les imatges d'aquell dia a Salt

L'entitat ja ha anunciat que recorrerà la multa i denuncia "l'assetjament" que pateixen els militants dels moviments socials per part dels Mossos d'Esquadra i "la utilització de fitxers policials il·legals amb criteris polítics amb la finalitat de reprimir-nos". "El nostre company va ser increpat pels Mossos i finalment sancionat del tot gratuïtament no pas per infringir l'ordenament jurídic sinó per ser el que és: un militant dels moviments socials", insisteixen.

A més, critiquen la "hipocresia del govern de la Generalitat de Quim Torra" i del conseller Miquel Buch que "mentre s'omplen la boca de proclames antifeixistes, a la pràctica es dediquen a protegir el feixisme i acarnissar-se amb porres, denúncies i sancions contra les que ens hi hem de manifestar en contra per la deixadesa de les seves funcions".

D'altra banda, l'espai antifeixista recorda que alguns dels seus integrants ja es van enfrontar a una multa d'Interior de 4.500 euros per una altra manifestació en contra de Plataforma per Catalunya que finalment va quedar anul·lada: "Vam guanyar a la jurisdicció contenciosa-administrativa".

A més, tres dels integrants s'enfronten a un judici per la querella de Plataforma per Catalunya en contra d'ells per delictes d'odi, que s'ha fixat pel 28 de maig.