Girona celebra la versió més femenina de la processó del Sant Enterrament

La ciutat de Girona va celebrar ahir la versió més femenina de la processó del Sant Enterrament. Puntualment, a les nou del vespre, els Manaies van baixar les escales de la Catedral. Enguany, i per primera vegada, set noies van desfilar amb els armats, dues més que el dimecres amb l'entrega del penó. L'Anna Bové i la Laura Garcia es van sumar a les noies que van fer història el dimecres: Alexandra Barriuso, Mariona Grau, Melissa Terrón, Júlia Bayé i Anna González.

Dotze confraries van anar passant una darrere l'altra pels diferents carrers de l'itinerari acompanyats per tres bandes musicals, que marcaven el ritme del pas. El so de la banda i les llances picant a terra trencaven un silenci respectuós que es va mantenir pràcticament durant tota la desfilada. Amb punt d'inici a la Catedral, el recorregut va seguir pel portal de Sobreportes, la pujada de Sant Feliu, el carrer Ballesteries i cap a la Rambla Llibertat. Va ser en els car­rers estrets del Barri Vell on es van concentrar més espectadors.

L'any que ve, la processó podria tenir més metres de recorregut pel nucli antic de Girona. S'està estudiant que la sortida dels passos de la processó del Sant Enterrament es facin des de la plaça de l'accés superior a la basílica de Sant Fèlix. Millorar la seguretat del recorregut al seu pas pel portal de Sobreportes i guanyar espai per als espectadors que volen veure baixar les confraries de l'escalinata de la Catedral són els principals motius d'aquest canvi.

Passat el Barri Vell, la processó va creuar el pont de Pedra, es va enfilar cap a la plaça Catalunya, per tornar després cap al centre històric passant pel carrer de l'Albereda, la plaça del Vi, el carrer Ciutadans i altre cop cap a la Catedral. Passades les 11 de la nit va culminar la processó. Tot seguit, va tenir lloc a la basília el rendiment d'honors a la Santa Creu i el bisbe de Girona, Francesc Pardo, va dirigir unes paraules al públic. El cant del Crec en un Déu i la benedicció final van tancar la celebració del Divendres Sant a Girona.



La prèvia

Dues hores abans de l'inici de la processó, els Manaies van anar a buscar el confrare Francesc Pèlach i Buson, nebot del pendonista d'honor pòstum monsenyor Enric Pèlach i Feliu, qui va ser el primer consiliari de l'entitat, amb motiu del 75è aniversari de la creació de la secció de vestes de la Confraria de Jesús Crucificat - Manaies de Girona.