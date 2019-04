Veïns del Barri Vell volen retirar el parc de la plaça Pou Rodó que fa un any van demanar

Veïns del Barri Vell volen retirar el parc infantil de la plaça Pou Rodó de Girona, una instal·lació que els mateixos residents van demanar que es col·loqués fa un any per mitjà dels pressupostos participats. L'objectiu era recuperar espai per als veïns i reduir la mida de les terrasses dels bars que hi ha en aquest indret. Avui, però, l'ocupació és la mateixa i s'hi suma el xivarri dels nens jugant al parc. És per aquest motiu que ara demanen traslladar aquest espai en un altre punt del barri.

A través del web dels pressupostos participats del 2019 de l'Ajuntament de Girona, un veí va fer arribar la proposta de retirar els jocs infantils. Per assemblea, l'Associació de Veïns del Barri Vell va decidir tirar-la endavant i ara està sent avaluada pels tècnics del consistori per tal de comprovar si és viable. Si la mesura passa el control tècnic, després s'haurà de tornar a votar pels veïns. Així ho explica la presidenta de l'AV del Barri Vell, Megan Descayre.

La idea és traslladar el parc en un espai més òptim del Barri Vell. «Hi ha una mancança d'aquest tipus d'infraestructua al nostre barri, per tant, la proposta va lligada amb traslladar aquest espai en un altre indret», explica Descayre.



Més problemes

Fa gairebé un any que es va instal·lar un tobogan i un joc d'obstacles a la plaça del Pou Rodó. Els veïns del Barri Vell van demanar aquesta instal·lació a l'Ajuntament a través dels pressupostos participats per així recuperar espai per als residents i reduir la mida de les terrasses. «Resultats que no s'han obtingut», explica una veïna d'un dels edificis que donen a la plaça.

L'ocupació de les tres terrasses és la mateixa, i ara n'hi haurà una més que ja compta amb la llicència. A tot això, s'hi suma el xivarri dels nens jugant al parc. «Des de les 10 del matí amb els nens fins a les tres de la matinada amb els bars hi ha fresa en aquesta plaça, que és molt petita i el soroll resona molt», explica la veïna.

L'Associació de Veïns del Barri Vell explica que la gestió d'aquest espai els està «generant un punt de tensió». «Les opinions al voltant d'aquesta plaça són molt diferents entre els propis veïns », explica Descayre. Hi ha qui es queixa que a prop d'un parc infantil no pot haver gent fumant i bebent alcohol o que el parc no té ombra. I altres que diuen que el parc ja està bé perquè els nens hi van a jugar i s'ha creat un ambient molt bonic.

Davant d'això, l'associació demana la màxima participació dels veïns per determinar si aquesta proposta de retirar la plaça es tira endavant definitivament, sempre que l'Ajuntament consideri abans que és viable.



Molts bars en pocs metres

D'altra banda, els veïns també es queixen de la quantitat de bars que hi ha en els pocs metres quadrats que ocupa la plaça del Pou Rodó. En un tuit, l'AV del Barri Vell denunciava que «qui no pagui la llicència de terrassa no la pugui tenir ni plegada, ja que l'ús continua essent privatiu i, a més a més, il·legal». Es referien a un dels bars que hi ha en aquest indret, que no té terrassa però, té plegades les cadires i taules a fora, ocupant espai públic.

L'AV considera que els problemes que es viuen avui a la plaça del Pou Rodó són fruit d'una «nefasta gestió i planificació» per part de l'Ajuntament sobre l'ús d'aquest indret. Expliquen que aquesta mala gestió ha «conduït veïns i comerciants a una situació incòmoda». «Ara el mal ja està fet, ara el que volem intentar des de l'associació és resoldre-ho. Fer content a tothom serà difícil», conclou la presidenta.