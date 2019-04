Una estrella australiana, de vacances a Girona

L'estrella australiana dels realitys Aisha Jade McKinnon, nascuda a Nova Zelanda, ha passat la Setmana Santa a les comarques gironines. Amb més de 345.000 seguidors a la xarxa Instagram, la popular estrella ha compartit una imatge des de les muralles de Girona amb la seva actual parella l'actor Josh Upshaw, que abans havia estat relacionat amb l'hereva de l'imperi Hilton, Paris Hilton. Aisha Jade McKinnon deixa clar en el seu missatge que «Girona l'enamora»: «Girona tens el nostre cor. Bona Pasqua de part nostra.» La seva imatge va aconseguir més de 2.300 «likes» en poc més de 10 hores. Per les nuvolades que apareixen al fons i l'abric dels dos protagonistes, no hi ha cap dubte que l'escena és d'ahir mateix.