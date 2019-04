Girona renova la gespa artificial del camp municipal de futbol de Can Gibert

L'Ajuntament de Girona renovarà la gespa artificial del camp municipal de futbol 11 de Can Gibert del Pla. Aquesta gespa es va instal·lar el 2006, aprofitant la remodelació de les instal·lacions, i actualment estava desgastada per l'ús intensiu al qual està sotmès el camp. De fet, la vida útil d'un paviment de gespa artificial és d'aproximadament deu anys.

El camp de Can Gibert del Pla s'utilitza de dilluns a divendres per als entrenaments dels diversos equips del Club de Futbol de Santa Eugènia i de la Unió Esportiva Can Gibert i els caps de setmana per als partits i les competicions d'aquestes entitats. A més, els matins entre setmana és utilitzat també per l'alumnat de l'Institut Santa Eugènia.

La renovació de la gespa d'aquest camp, que s'ha adjudicat a l'empresa Royalverd Service per 127.050 euros (IVA inclòs), és una de les actuacions que inclou el Pla Estratègic de l'Esport Local i el Mapa d'Instal·lacions i Equipaments del Municipi (MIEM) de Girona, aprovat pel ple municipal el gener del 2018. Properament està prevista també la instal·lació de nou enllumenat en aquest camp.

La gestió del camp es fa de forma directa per part de l'Ajuntament de Girona, a través del Servei Municipal d'Esports, amb la col·laboració del Club de Futbol Santa Eugènia i la Unió Esportiva Can Gibert. El Club de Futbol de Santa Eugènia compta amb més de 300 nois i noies repartits entre la vintena d'equips que té l'entitat i la Unió Esportiva Can Gibert compta amb una cinquantena de jugadors, repartits en dos equips sènior.