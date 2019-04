Un grup de voluntaris treu deixalles de la séquia monar perquè els Ajuntaments de Girona i Salt «no ho fan»

Un grup de voluntaris ha aprofitat que s'estan fent obres a la séquia monar per retirar tota la brutícia que estava a dins de l'aigua entre Salt i Girona. Normalment, l'aigua impedeix l'accés a dins de la séquia, però els treballs de reparació de dues parets (a l'alçada del parc Monar i l'altra a prop del carrer Teixidores, ambdues de Salt, on s'hi detectaven fuites) ha obligat a tallar el pas de l'aigua. Amb la séquia seca han queat a la vista multitud de deixalles.

Com que els Ajuntaments no van aprofitar per retirar tota aquesta brossa, la Brigada Activista del Salabret va fer una crida per tal de retirar tota la brossa que fos possible i va entrar a la séquia diversos dies. I es va trobar de tot: patinets, cons d'obra, cotxets de la compra, cables, cubells de pintura, llaunes, ampolles de plàstic i de vidre, una espasa (de plàstic), cadires, bicicletes i rodes de bicicleta, entre molts d'altres objectes. Lamenten que cada institució hagi aprofitat que la séquia estava sense aigua per fer ells la neteja.

Moltes de les deixalles que es van retirar estavaven enganxades enmig de les llargues algues que hi ha normalment al fons del canal. També s'hi van trobat peixos molrts en diversos punts ja que es van quear sense aigua.

El tall del cabal es va produir a finals del mes de març. L'aigua prové del riu Ter i normalment serveix per proveir els hortolans de Salt i de Santa Eugènia i acabava al riu Onyar pràcticament a l'alçada del pont de Pedra. D'aquesta manera, aquest riu guanya cabal fins a desembocar de nou al Ter. Com que no hi ha aigua, han aparegut diverses «illes» de terra a l'Onyar.