Un activista s'enfronta a 15 mesos de presó per llençar una cadira a un mosso el 6-D

Un activista antifeixista s'enfronta a 15 mesos de presó acusat de llençar una cadira a un Mosso d'Esquadra i trencar-li la càmera durant la manifestació del 6-D a Girona contra l'acte de Borbònia i Vox. Li imputen un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat arran d'un atestat dels Mossos.

A banda d'això, s'enfronta a pagar 175 euros en concepte de responsabilitat civil pels desperfectes a la càmera. L'advocat de l'activista de Santa Coloma de Farners, Josep Viella, diu que l'acusat era a la manifestació antifeixista però que no és l'autor dels fets que se li imputen.

Aquest dimarts s'havia fixat un judici ràpid però no han arribat a un acord de conformitat per això el penal 4 el jutjarà el 23 d'octubre. Una quarantena de persones s'han concentrat a les portes dels jutjats per donar-li suport.