Desallotgen els veïns d'un bloc del barri de Sant Ponç per un incendi en un pis

Desallotgen els veïns d'un bloc del barri de Sant Ponç per un incendi en un pis.

El foc s'ha originat a la cuina i ha cremat una rentadora. El fum s'ha escampat pel forat del celobert i es veia des de molts punts del barri.

Els fets s'han produït quan passaven pocs minuts d'un quart de dotze del migdia en un pis del número 3 de la plaça de Sant Ponç i els Bombers han mobilitzat quatre dotacions terrestres.

La Policia Municipal de Girona i el SEM també s'han desplaçat a lloc. Tot i l'ensurt no s'han de lamentar ferits.

A causa de l'incendi s'ha hagut de desallotjar el bloc de pisos on aquell moment hi havia 17 persones.

Segons els Bombers, el foc s'ha declarat a un immoble del primer pis i després, el fum s'ha escampat pel forat de l'escala, fet pel qual s'ha generat molta fumera.

L'incendi s'ha originat a la cuina i ha acabat cremat una rentadora.

Com que el celobert ha fet un efecte xemeneia, això ha provocat que els patis interiors quedessin afectats.

Els Bombers han donat per extingit l'incendi al cap de poca estona i els veïns ja han pogut començar a retornar a casa seva. Només hi hauria un pis que els veïns no haurien pogut retornar a casa seva.

Però abans, s'han hagut de fer tasques de ventilació al bloc de pisos que havia quedat molt ple de fum, sobretot el tercer i quart pis.

En aquesta imatge es pot veure com es veia el fum venint del sector de l'hospital Trueta per l'avinguda de França: