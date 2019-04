Adjudiquen les obres per reurbanitzar el carrer Muntanya de les Pedreres

L'Ajuntament de Girona ha adjudicat recentment les obres de reurbanització del carrer Muntanya a l'empresa Aglomerats Girona per 256.746 euros (amb l'IVA inclòs). Es tracta d'una xifra bastant més baixa que el preu de sortida de la licitació, que estava fixcat en els 303.303 euros. De fet, aquesta diferència respecte del pressupost de sortida del concurs públic i el de l'oferta de l'empresa vencedora ha provocat cert retard en la tramitació de l'adjudicació, ja que la mesa de contractació havia requerit un seguit de documents a la guanyadora per tal que precisés l'estalvi a l'hora d'executar els treballs i no caigués en la denominada «baixa temerària».

En total, s'havien presentat quatre ofertes, i Aglomerats Girona va aportar la més avantatjosa. La Mesa de contractació de l'Ajuntament, però, considerava que la puntuació obtinguda per la vencedora podia incórrer en una «presumpció d'anormalitat», i li va reclamar que expliqués «les condicions excepcionalment favorables» per fer el projecte. Un cop la societat va incorporar totes les explicacions i justificacions, la Mesa va acceptar la proposta de l'empresa i va proposar-la a l'Ajuntament, que és qui ha acabat adjudicant els treballs.

L'adjudicatària va fer efectiva la garantia definitiva de les obres i va subscriure la pòlissa d'assegurança, però va deixar pendent la previsió de l'equip de persones que destinarà a l'execució del contracte i l'acreditació de l'afiliació i alta de totes aquestes. No obstant, va fer una «declaració responsable» tot indicant que ho incorporarà abans de l'inici de l'activitat contractada.

L'adjudicatària tindrà sis mesos per acabar les obres. El projecte preveu anivellar el carrer en una sola plataforma, que serveixi per a l'ús dels vehicles dels veïns i alhora permeti el pas dels vianants a un mateix nivell, i eliminar totes les barreres arquitectòniques. A banda, es crearà una nova xarxa de recollida d'aigües plujanes i hi haurà un enllumenat públic nou.

La millora del vial és una llarga reivindicació de l'Associació de Veïns. El carrer actualment té un trànsit rodat de vehicles molt reduït (sobretot veïnal, perquè la majoria de cotxes passen pel carrer Sol) però a certes hores és molt utilitzat per vianants, donat que connecta el centre de la ciutat amb diferents centres educatius.