Comença la construcció dels primers 139 habitatges del Pla de Baix Domeny

Via Célere ha iniciat la construcció de la seva promoció de pisos al Pla de Baix Domeny, la primera que es fa en aquest sector de la ciutat, que fins ara tenia un ampli espai amb zones verdes i joc infantils però cap parcel·la urbanitzada. El complex residencial comptarà amb 139 habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris, places de garatge i trasters.

Aquest complex està situat entre els carrers de Roberto Bolaño Avalos, Damià Escuder i Lladó i carrer Font de la Teula.

El Pla de Baix Domeny consta d'uns 250.000 metres quadrats, té els carrers i els serveis des de fa catorze anys però fins ara no s'hi havia construït cap edifici. El desenvolupament a tot el sector preveia la possibilitat de constuir-hi fins a 1.236 pisos (uns 300 de protecció oficial), en totes les parcel·les. Aquesta xifra, però, podria canviar si s'hi construís el nou hospital Josep Trueta.

La promotora va instal·lar un pis de mostra el mes de maig de l'any passat per tal d'ensenyar com seran els habitatges. Ara, però, ja han entrat les màquines a la parcel·la per aixecar l'edifici. El complex comptarà amb 139 habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris, places de garatge i trasters. A més, tindrà una piscina per a adults, gimnàs, pista de pàdel, sala social-gourmet, sala de jocs infantils, zona de jocs exteriors i sala d'estudi.

I fa pocs mesos, una segona promotora, Acciona, va instal·lar també un punt de venda per a una segona promoció al Pla de Baix Domeny, també al carrer Roberto Bolaño. La parcel·la contigua té uns 10.000 metres quadrats d'extensió. La constructora preveu construir-hi habitatges de 2, 3, i 4 dormitoris amb terrassa, fins a dos banys, trasters, places de garatge i zona comunitària a l'aire lliure.

Abans de l'arribada d'aquestes dues promotores, només hi havia hagut moviment en una parcel·la. Es tracta de l'espai habilitat per a caravanes i on s'habilita també el campament dels firaires de les atraccions de Sant Narcís.