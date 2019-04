Crema una rentadora d'un pis i el foc afecta els patis de tot el bloc a Sant Ponç

Fort ensurt al barri de Sant Ponç de Girona. En aquest punt del nord de la ciutat, es va declarar ahir al matí un incendi en un pis i va obligar a desallotjar els veïns de l'edifici. No es van haver de lamentar ferits però el fum que sorgia de l'incendi era espectacular. Més d'un veí que entrava a Girona venint de Sarrià de Ter va veure com una columna de fum negre s'erigia d'una zona d'habitatges de Sant Ponç.

Aquesta fumera era el resultat de l'efecte xemeneia que havia causat el fum que s'escapava pel celobert. L'incendi va cremar una rentadora i es va orginar a la zona de la cuina, segons els Bombers.

Els fets es van produir quan faltaven pocs minuts per a les onze del matí al número 3 de la plaça de Sant Ponç i els Bombers van mobilitzar cinc dotacions terrestres. La Policia Municipal de Girona i el SEM també es van desplaçar fins al lloc. L'incendi es va originar al primer pis d'un bloc de quatre plantes i baixos. A causa de les flames es va haver de desallotjar el bloc de pisos, on aquell moment hi havia 17 persones. Tot apunta que l'origen de l'incendi seria de tipus elèctric, tot i que encara s'està investigant.



Cap interior de pis afectat

Com que el celobert va fer un efecte xemeneia, això va provocar que els patis interiors quedessin afectats i, en conseqüència, que bona part dels aparells i objectes que hi havia quedessin cremats o bé ben plens de fum i cendra per l'incendi. Malgrat el fort ensurt i l'afectació al patí interior i la zona de celoberts, els Bombers van assegurar que cap dels pisos havia resultat afectat en el seu interior.

Els Bombers van donar per controlat l'incendi al cap de poca estona, mitja hora, i els veïns van poder començar a retornar a casa seva.

Només hi va haver un dels habitatges al qual els seus inquilins van tardar més a poder retornar-hi, però al migdia ja hi van poder entrar.

Però abans, els efectius d'extinció d'incendis també van haver de fer tasques de ventilació en aquest bloc de pisos de quatre plantes més baixos i que havia quedat molt ple de fum, sobretot del tercer i quart pis.



Patis interiors

Aquest incendi va ser molt espectacular perquè, malgrat cremar una sola rentadora, el celobert va funcionar com si fes un efecte xemeneia i va agafar tot el fum del primer pis i el va estirar cap amunt. Per això, la resta de pisos van veure com afectava els patis interiors de l'edifici, que està a tocar d'un plaça.