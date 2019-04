La séquia torna a tenir aigua després de molts dies sense per unes obres

La séquia Monar va recuperar aihir l'aigua després d'uns dies sense cabal per les obres de reparació en dos laterals del canal a l'alçada del terme municipal de Salt i que provocava fuites. Els treballs van començar el 24 de març i des d'aleshores no hi havia aigua ni per als regants de Salt ni per als de Santa Eugènia de Ter. També per aquest motiu, el riu Onyar anava més sec, ja que es nodreix, parcialment, per l'aigua de la séquia, que prové del riu Ter. Aprofitant l'absència d'aigua, alguns voluntaris de la Brigada Activista del Salabret van baixar, fa uns dies, a dins de la séquia per treure deixalles, i van denunciar que els Ajuntaments «no ho fessin».