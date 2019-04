La Fada de les Dents dona consells de la importància de la salut bucodental

La salut bucodental requereix bons hàbits diaris, i el millor és inculcar-ho des de la infància. Comprendre la importància de la cura de les dents i recalcar la necessitat d'anar com a mínim un cop l'any al dentista són dos dels missatges que el Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) vol difondre entre els més petits, alhora de conscienciar els adults de la rellevància de tenir cura de les dents dels nens des de ben aviat. Per a això, el COEC ha llançat la segona edició del conte La veritable història de la Fada de les Dents, amb 20.000 exemplars, part dels quals es van repartir durant la diada de Sant Jordi i es difondran tota aquesta setmana. A més, tots els odontòlegs col·legiats en tindran exemplars a la seva disposició per a les consultes.

La primera edició va comptar amb 6.000 llibres i, després de l'èxit aconseguit, per a la segona s'han triplicat els exemplars impresos. En l'exercici de sensibilitzar, el COEC compta un any més amb l'ajuda de la Fada de les Dents, que ja hi va participar l'any passat i que ajuda a repartir milers d'exemplars del seu llibre, escrit per Albert Juvany i il·lustrat per Elena Frauca, i que va ser editat pel mateix COEC. Com a novetat, en aquesta segona edició el llibre incorpora sis consells de salut bucodental i un vinil autoadhesiu.

A bord d'un bus vermell de dos pisos, que compta amb decoració feta expressament per a la jornada, la Fada de les Dents recorre Catalunya amb el missatge de la importància de la cura bucodental dels més petits. A la ciutat de Girona va fer parada ahir, concretament, a la plaça Poeta Marquina, des de les 12 del migdia fins a les set del vespre.