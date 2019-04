Girona adjudica la construcció de la coberta de la pista de Fontajau per 506.048 euros

L'Ajuntament de Girona ha adjudicat la construcció de la coberta de la pista poliesportiva de Fontajau a l'empresa Ute Comsa Service Facility Management per 506.048 euros. Cobrir la pista és un reclam dels veïns del barri de Fontajau i una de les propostes seleccionades en els pressupostos participats del 2017 i del 2018. En aquest punt, situat entre l'avinguda de l'Amical Mauthausen i el carrer d'Antoni Varés Martinell, s'organitzen moltes activitats esportives i socials.

Ute Comsa Service Facility Management va ser la segona empresa que va obtenir més punts en el concurs públic obert pel consistori. La primera, però, va quedar exclosa per falta de documentació. Fins a tres vegades la mesa de contractació va requerir a la companyia acreditar la seva oferta, ja que «podia ser qualificada com a desproporcionada o temerària». En particular, demanava que argumentés l'estalvi del projecte, ja que l'Ajuntament va treure a licitació les obres per un import de 550.052 euros i l'empresa va presentar una proposta de 452.298 euros, la qual cosa representava un estalvi de 97.000 euros.

Finalment, la companyia no va acreditar que havia realitzat dues obres similars a la requerida, tant pel que fa a l'objecte com pel que fa al preu. És per aquest motiu que l'Ajuntament ha adjudicat ara l'obra a la segona empresa amb major puntuació: Ute Comsa Service Facility Management. Aquesta sí ha acreditat tota la informació necessària, així com els requisits de capacitat i solvència. Està previst que els treballs tinguin una durada màxima de quatre mesos. La coberta ha de permetre augmentar la polivalència de l'espai.