Guanyem es troba amb estudiants per parlar de polítiques juvenils

Guanyem Girona va programar ahir una trobada amb joves al bar Campus de davant del Rectorat de la UdG. L'acte tenia per objectiu explicar les principals propostes de la candidatura en matèria juvenil, així com recollir inquietuds i demandes d'aquest segment de població. Guanyem Girona també va reivindicar la necessitat d'intensificar els vincles entre la ciutat i la universitat, i d'aprofitar el potencial que suposa per a Girona la presència de la UdG en àmbits com el coneixement, la recerca i la innovació. Preveu desplegar aquestes i d'altres propostes a través del Pla Local de Joventut.