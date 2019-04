Campanya veïnal a Sant Narcís per avisar els lladres que els estan vigilant

L'Associació de Veïns de Sant Narcís de Girona ha iniciat una campanya per avisar els lladres que estan essent observats. Des d'ahir, s'han començat a repartir uns 500 cartells on hi apareix un ull i la frase «En aquest barri els veïns vigilem i ens cuidem», que vol servir com a mesura dissuasiva i deixar clar que «qui vulgui fer una malifeta que sàpiga que els veïns estem a l'aiguait», en paraules del vocal de seguretat de la Junta de l'Associació de Veïns, Marc Herrera.

Ja se'n poden veure a multitud de comerços i s'estan començant a repartir a presidents d'escales d'habitatges i a socis de l'Associació de Veïns. L'èxit ha fet que els 500 cartells pràcticament estiguin ja tots «adjudicats» i l'entitat preveu que haurà d'encarregar una segona remesa per les peticions que està rebent.

L'objectiu del missatge no és suplir la policia sinó «donar-li suport», afirma Herrera. «Volem tornar a la idea de poble que un veí vigila per l'altre i que ens cuidem entre tots», explica Herrera. En aquest sentit, exposa que la iniciativa dels cartells no és només una campanya, sinó que vol que es converteixi «en un projecte» que «vagi a més» i que té com a obectiu veïns».

El vocal de seguretat de l'entitat veïnal dmet però, que la mesura també vol ser «un toc d'atenció als polítics per la manca d'efectius d'agents de la policia, tant del cos de la Policia Municipal com dels Mossos d'Esquadra. No es refereix al fet que la policia no faci la feina, sinó que la plantilla és curta.

Recentment, l'alerta de veïns ha impedit el robatori d'un habitatge a l'avinguda de la Hispanitat i en vehicles aparcats. Els avisos veïnals van provocar que els sospitosos marxessin corrent sense aconseguir el seu objectiu. En paral·lel, sempre s'aconsella trucar a la policia. De fet, aquest és el sistema de funcionament dels exitosos grups de Whattapp. Serveixen per alertar tots els inscrits d'alguna anomalia al barri. Els administradors de cada grup tenen contacte directe amb la policia. Això redueix el temps d'inici de la reacció policial. Al mateix temps que des del grup de Whatsapp es contacta amb la policia, el veí que detecta alguna irregularitat també truca al cos policial. Amb aquest sistema hi ha hagut bastantes detencions.

L'associació en té cinc de ­sectorials. Al dels comerciants hi ha una cinquantena d'inscrits. El que aplega els presidents d'escala de l'avinguda Sant Narcís representa uns mil pisos. Els altres tres grups sumen uns 250 famílies més.

La seguretat és un tema candent a Sant Narcís. Fa només uns mesos, al sud del barri van aparèixer diferents pancartes de protesta i queixca on, per exemple, s'hi podia llegir: «No cal que entreu, no queda res», «Volem viure tranquils. Més policia» «Més policia, menys robatoris. Solució ja», «Estem farts de robatoris», «Et veig, lladre» o «Aquest bloc no és un self-service».