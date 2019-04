La Cúpula de les Arts de Girona plega veles i emprèn una nova aventura a Amèrica

La Cúpula de les Arts plega veles. Inaugurat el 23 d'abril de 2015 per a acollir la primera edició del Circ Charlie Rivel, l'iglú autoportant de Circus Arts Foundation creuarà l'Atlàntic en les properes setmanes per a aixoplugar un nou projecte de circ internacional de primera divisió, l'especialitat de la fundació.

Es tracta del primer gran projecte a l'estranger de la fundació cultural sense ànim de lucre que cada any organitza a Girona el Gran Circ de Nadal, el Circus World Market i el Festival Internacional del Circ Elefant d'Or que els propers dies presentarà la seva nova edició 2020.La implantació d'aquesta instal·lació a l'encreuament entre els carrers Barcelona, passeig d'Olot i Emili Grahit, va generar certa polèmica arran de les queixes d'alguns veïns que asseguraven que se sentia soroll quan hi havia alguna activitat.

La gran Carpa Iglú ofereix un disseny únic al món que permet conciliar la visió panoràmica (sense cap columna interior) amb una destacada alçada (14,5 m. en el seu punt més elevat). Per al disseny de la Cúpula es va treballar durant tres anys, colze a colze, amb un equip d'experts en arquitectura tèxtil, infraestructures desmuntables i graderies mòbils.

Amb una planta amb forma de polígon regular de 16 costats i 28,5m de diàmetre, la Cúpula va ser dissenyada per al màxim confort de l'espectador, oferint una proximitat excepcional amb l'artista: cadires individuals acotxades en tot l'aforament; visibilitat total (sense cap columna que obstrueixi la visió); grada amb important inclinació afavorint la visibilitat; gran proximitat amb l'artista (l'espectador està a un màxim de 9 m de l'escenari 360º) o climatització d'aire tant per a fred com per calor. Aquestes singularitats de la infraestructura sumades a l'expertesa de la fundació en la creació d'espectacles circenses han estat els dos actius que han obert les portes a Circus Arts Foundation a la seva internacionalització.

Durant la seva permanència a Girona, la més llarga fins avui en una ciutat, la vela ha acollit les 8 propostes del Festival Úniques, les representacions de la segona edició del Circ Charlie Rivel, els musicals Aladín i Michael Legacy i, finalment, i els 7 espectacles del Girona Comedy Festival. Des que es va obrir el passat 20 d'octubre, en concret la Cúpula ha estat en funcionament 24 dies per a oferir 38 representacions per a més de 23.000 espectadors.

Més enllà d'ampliar la vida escènica gironina, l els organitzadors recorden que l'activitat de la Cúpula "ha permès recolzar la tasca d'entitats" com l'Associació espanyola contra el Càncer de Girona o Oncolliga Girona a través de la gala "Pallassos, humor i màgia" capitanejada per la companyia gironina Lascènica viscuda el passat 21 d'abril.