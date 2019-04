L'àrea verda d'aparcament del barri de la Devesa supera el 80% d'ocupació anual

L'àrea verda d'aparcament del barri de la Devesa-Güell ha superat el 80% d'ocupació anual durant el 2018, segons dades de l'Ajuntament. Un any on es van afegir 271 places d'aparcament noves de pagament, la major part de les quals concentrades davant l'antiga Sala de Ball. Fa un any, aparcar en aquesta zona era gratuït i a partir de l'abril va passar a ser zona verda.

Concretament l'ocupació el 2018 ha estat del 81,24%, sis punts més que el 2017 (75,33%). Segons explica el regidor de Mobilitat, Via Pública i Urbanisme, Joan Alcalà, aquestes dades demostren que era necessari pels veïns fer aquesta àrea. «La gent de fora que ve a treballar a la ciutat aparcava a aquesta zona durant tota la jornada. Amb aquesta mesura hem aconseguit esponjar l'aparcament, i ara gent del barri pot aparcar en aquest indret», explica. Des de l'Associació de Veïns de la Devesa també estan contents, un any després, amb la mesura. «La zona verda ha permès obrir el pàrquing a aquells veïns que volen venir momentàniament al barri per comprar o a dinar», explica la presidenta de l'AV, Maria Àngels Cedacers.

Entre el 65 i el 75% dels vehicles que aparquen a la zona verda de la Devesa són fixes, mentre que la resta són de rotació. «Volem ajustar aquestes dades perquè el major nombre de veïns de la ciutat es puguin beneficiar de l'àrea verda», explica el regidor d'Urbanisme.

Segons les dades del 2018, els mesos de novembre, octubre i maig és quan hi ha hagut més ocupació a l'àrea verda de la Devesa superant el 90%. Només a l'abril i el juliol la xifra ha estat inferior a 70%.

D'altra banda, la mesura també ha permès eliminar els cotxes del camp de Mart de la Devesa, que podien aparcar en aquest punt durant els dies de mercat: el dimarts i el dissabte. Ara els cotxes poden estacionar a la zona verda de forma gratuïta durant dues hores.

En total es van convertir fa un any 271 places d'aparcament en zona verda. Segons la matrícula, per als veïns de fora de Girona, el cost és el mateix que una zona blava (1,05 euros cada hora). Per als gironins és quasi a meitat de preu (0,55 euros l'hora) i per als residents a la Devesa i Bonastruc- Figuerola, un preu molt reduït (0,25 euros al dia o una quota trimestral de 19,50 euros).

D'altra banda, l'Ajuntament està avaluant la possibilitat que la ciutat de Girona tingui més zones verdes. Actualment, hi ha 662 places d'aquesta tipologia distribuïdes en dos barris: les Pedreres (142 places) i la Devesa- Güell (520).



Més zones verdes a Girona

Segons explica el regidor han rebut diferents demandes de posar àrees verdes en diferents punts de la ciutat. Aquests indrets són la zona de Vista Alegre i el carrer del Carme, Sant Narcís i Santa Eugènia. També a Pedret i Sant Pons, on s'han aglutinat molts dels cotxes que aparcaven a la Devesa quan era gratuït. A més, veïns de les Pedreres que ja gaudeixen d'aquesta zona volen ampliar-la. Tot i això, Alcalà especifíca que «no es farà res fins que no s'hagi consensuat abans a la Taula de Mobilitat dins la revisió del Pla de Mobilitat Urbà».