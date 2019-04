El Shopp Out de primavera se celebrarà del 2 al 5 de maig amb xifra rècord marques participants

El Shopp Out de la Fundació Ramon Noguera, la iniciativa de shopping social més important de l'Estat, assolirà en aquesta tretzena edició la xifra rècord de 45 marques de moda participants, de les quals sis ho faran per primera vegada.

La iniciativa ofereix descomptes de fins el 70% en primeres firmes, se celebrarà del 2 al 5 de maig al polígon Mas Xirgu de Girona. El sommelier Ferran Vila, del restaurant Atempo, ubicat a la fortalesa de Sant Julià de Ramis, serà el padrí d'una edició. Durant la celebració d'aquest Shopp Out, es sortejarà un àpat en el restaurant Atempo entre totes les persones que pengin una fotografia del Shopp Out a Instagram amb el hashtag #shoppoutgirona.

Concerts, tallers, desfilades i productes ecològics

Les noves marques que s'estrenen en el certamen són: New Balance, en calçat esportiu; Smash i Teoh & Lea, en roba per a dona; Message in the bottle i Petit Oh!, en moda infanti i Elbaboheme, en complements.

Completen el llistat de marques participants Aurora Mateo, FreeQuent, Molly Bracken, Mus&Bombon, Recycled Art World, Sita Murt, Messcalino, Molí d'en Puigvert i WeDontKillAnimals, en moda de dona; Antonio Miró, Antony Morato, Boxley, Fyord i Jack&Jones, en roba d'home; Geographical Norway, Gerome, LTB Jeans, Pepe Jeans, Petrol Industries, Superdry, US Polo ASSN, Diesel, que fan tan roba d'home com de dona. En moda infantil i joguines hi seran presents també Canada House, Mon Marcel, Baby Bites i Eurekakids; en calçat, Castañer, Geox, Mascaró, Nero Giardini, Pretty Ballerinas, Stonefly, Timberland,Toni Pons i Vans i en l'apartat de complements, roba interior, de bany i per a la llar hi haurà les firmes Textura, Punto Blanco i Mi&Co. Algunes d'aquestes firmes han confiat en el projecte des del primer any. També la Fundació Ramon Noguera oferirà als visitants peces de roba, calçat i complements que podran comprar a la botiga lafundació, que es troba a les mateixes instal·lacions on se celebra el Shopp Out.

Com és habitual i amb l'objectiu que la visita sigui una experiència familiar i d'oci per a totes les edats, s'ubicaran diverses foodtrucks amb propostes molt variades, incloses opcions sense gluten. Els treballadors de la Fundació Ramon Noguera gestionaran el Taller Degustació lafundació i el Bar&Terrassa San Miguel, que un cop més és la marca patrocinadora d'aquesta edició. No hi faltarà tampoc la música en viu amb concerts diaris, tallers infantils a càrrec de la companyia L'Ascènica i una zona infantil. Com a novetats, enguany hi haurà dues desfilades a càrrec de l'agència professional gironina dedicada a la moda i a la imatge PiùBellaModels. El públic assistent també tindrà l'oportunitat de degustar productes ecològics Aliments Onyar, un projecte d'inserció laboral del Grup Fundació Ramon Noguera. Al web www.shoppout.cat es pot consultar l'agenda de les activitats previstes així com l'àmplia oferta gastronòmica.

Els organitzadors confien superar els 30.000 visitants de les darreres edicions. El Shopp Out estarà obert de 10h a 21h, excepte diumenge que tancarà a les 20h, i es mantenen les dues entrades al recinte pels carreres Indústria i Gerundense (a tocar de Correus).