Dos paletes queden ferits greus en cedir el sostre d'una nau a la travessia de la Creu

Dos treballadors que estaven en una obra fent tasques de desenrunament a l'interior d'una nau situada a la travessia de la Creu, a l'Eixample de Girona, van resultar ferits de càracter greu ahir al migdia, en cedir el sostre de l'immoble. Segons van informar els Bombers, un dels afectats va caure a terra i li va caure runa a sobre i l'altre va quedar atrapat en una bastida, a uns dos metres d'alçada.

Els dos treballadors van ser traslladats en ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'hospital Josep Trueta un cop se'l va poder treure de l'interior de la finca on havien quedat ferits, segons va exposar el vicealcalde i regidor de Seguretat, Eduard Berloso. La finca on va produir-se l'incident està situada al número 10 de la travessia de la Creu, entre una tintoreria i un antic local de neteja de vehicles.

L'avís de l'accident es va produir quan faltaven exactament deu minuts per la una del migdia. Donada l'alerta, fins al lloc dels fets s'hi van dirigir almenys cinc camions de Bombers, per ajudar en les tasques de recuperació dels ferits, quatre ambulàncies per fer les primeres atencions i traslladar els fertis, i diversos efectius de la Policia Municipal i dels Mossos d'Esquadra per regular el trànsit de vehicles i de vianants.

Un dels ferits va poder ser extret a l'exterior ràpidament i tenia, un cop important al cap i una cama trencada. Per poder traslladar el segon ferit va caldre una intervenció de mitja hora, perquè l'afectat va quedar atrapat a la bastida i se'l va haver d'immobilitzar i extreure amb precaució.

Segons va explicar un testimoni dels fets, que estava treballant en un negoci de canvi de vidres de vehicles a la vorera del davant, en sentir el soroll va dirigir-se al lloc dels fets i va observar que els operaris portaven el casc posat i, considera que això els hi hauria «salvat la vida». Mercè Vila, que estava a prop del lloc va explicar que «el sostre de l'edifici que estava per enderrocar ha baixat quan els paletes eren dins». «El soroll ha estat ensordidor», va afegir en un escrit al seu perfil de Facebook.

El tinent d'alcalde d'Urbanisme, Joan Alcalà, va assegurar que tot era «correcte» a nivell de tramitacions municipals. L'empresa que estava fent els treballs tenia la llicència municipal d'enderroc concedida des de l'1 de febrer i recentment també se li havia concedit el permís de construcció d'un immoble de 19 habitatges quan acabessin les tasques de desenrunament. Probalment serà inspecció de Treball qui haurà de determinar les causes exectes del sinistre laboral.

El gran desplegament de vehicles dels cossos policials i d'emergències a l'Eixample va provocar el tall de la travessia i part del carrer de la Creu i va generar expectació i que molta gent s'apropés fins al lloc per interessar-se perquè havia passat.