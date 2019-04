Rècord de participants en el comerç solidari Shopp Out de Girona

El Shopp Out de la Fundació Ramon Noguera, la iniciativa de compra social més important de l'Estat, assolirà en aquesta tretzena edició la xifra rècord de 45 marques de moda participants, de les quals sis ho faran per primera vegada.

Aquest mercat a l'aire lliure, que ofereix descomptes de fins al 70% en primeres firmes, se celebrarà del 2 al 5 de maig al polígon Mas Xirgu de la capital gironina. El sommelier Ferran Vila del restaurant Atempo, ubicat a la fortalesa de Sant Julià de Ramis, serà el padrí. Durant la celebració d'aquest esdeveniment, se sortejarà un àpat en el restaurant Atempo entre totes les persones que pengin una fotografia del Shopp Out a Instagram amb el hashtag #shoppoutgirona.

La directora gerent de la Fundació Ramon Noguera, Pepita Perich, va presentar ahir la iniciativa i va destacar que es tracta d'«un esdeveniment consolidat a la ciutat, que fa visible l'entitat i la capacitat de les persones de la fundació». Un percentatge de totes les vendes que es realitzin es destinarà a projectes socials.



Concerts, tallers i desfilades

Durant el Shopp Out s'organitzaran concerts, tallers, desfilades i propostes gastronòmiques amb l'objectiu de superar els 30.000 visitants dels últims anys. S'ubicaran diverses food trucks amb propostes molt variades, incloses opcions sense gluten. Els treballadors de la Fundació Ramon Noguera gestionaran el Taller Degustació lafundació i el bar.

No hi faltarà tampoc la música en viu amb concerts diaris, tallers infantils a càrrec de la companyia L'Ascènica i una zona infantil. Com a novetats, enguany hi haurà dues desfilades a càrrec de l'agència professional gironina dedicada a la moda i a la imatge PiùBellaModels. El públic assistent també tindrà l'oportunitat de degustar productes ecològics Aliments Onyar, un projecte d'inserció laboral del Grup Fundació Ramon Noguera.

El Shopp Out va començar el juliol de 2013 amb 200 metres quadrats. Després d'uns anys amb una bona acollida de públic, l'esdeveniment ha crescut fins a consolidar dues edicions anuals, que se celebren a la primavera i a la tardor. El nombre de marques fa anys que ronda la quarantena i l'espai expositiu, els 4.000 m2.