El Tarlà de Girona ja gira

El Tarlà de Girona ja girovolta després del pregó de Meritxell Yanes i David Planas, actors de l'obra teatral "Ventura". Ambdós han explicat en què consisteix la llegenda d'aquesta personatge, als assistents a l'acte al carrer de l'Argenteria.



La penjada del Tarlà dona, cada any, el tret de sortida a les Festes de Primavera de Girona. En aquesta ocasió, però, hi havia una novetat destacada respecte a les anteriors edicions: el mecanisme que fa voltar la popular figura festiva gironina.



En lloc de fer-se mecànicament des del primer pis d'un dels edificis d'on penja el Tarlà, s'ha fet a través d'una eina tecnològica que es controla amb un comandament instal·lat en un telèfon mòbil. L'Ajuntament de Girona va establir un conveni de col·laboració amb la Universitat de Girona fa un parell d'anys per tal de fer recerca al voltant de noves possibilitats de moviment del Tarlà i, d'aquesta manera, poder donar resposta a la necessitat d'evitar l'accés en una propietat privada per fer voltar el personatge.



Des d'avui i fins al dijous 9 de maig –excepte els dies festius-, tothom qui vulgui podrà acostar-se al carrer de l'Argenteria (a l'altura de la font del Pou de la Cadena) i provar el nou mecanisme per fer girar el Tarlà. Allà hi haurà personal tècnic responsable de l'eina de les 10 a les 13 hores i de les 17 a les 19 hores que controlarà el sistema. S'han programat tres velocitats –ràpid, normal i lent- i tres cabrioles específiques.



Professorat i estudiants de l'Àrea d'Enginyeria Mecànica del Departament d'Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial de la Universitat de Girona (UdG), coordinats per Dani Trias i Jordi Torrent, han creat aquest instrument que permetrà controlar els moviments del Tarlà i fer-lo girar des del carrer. Durant mesos, la figura ha estat instal·lada en un dels edificis de l'Escola Politècnica Superior de la UdG per fer les proves corresponents per testejar les diferents solucions en què s'ha estat treballant.





El Tarlà és una de les figures més típiques de Girona. Se sol posar al carrer de l'Argenteria pels voltants de Sant Jordi, durant les Festes de Primavera de la Rambla i l'Argenteria La llegenda explica que fa molts anys al carrer de l'Argenteria hi va haver la pesta i que aquest fet va provocar el tancament de la via pels dos extrems. Per tal de distreure els veïns, la llegenda diu que un veí anomenat Agustí els divertia fent tombarelles. Més endavant va ser cridat per la canalla com a "xato" i finalment s'ha anomenat popularment "Tarlà".La penjada del Tarlàque ha sortit del jardí de la Infància. Part de la imatgeria festiva de la ciutat ha recorregut els jardins, la plaça de Catalunya, la rambla de la Llibertat i el carrer de l'Argenteria.

Durant la jornada de dissabte tindran lloc dues activitats familiars més a la rambla de Llibertat. Per un costat, s'instal·laran uns cavallets ecològics, a càrrec de The Fabula Mobile, de les 10 a les 14 h i de les 17 a les 21 h. Per altre costat, de 17 a 19 h, es farà un taller de tarlanets, a càrrec de l'associació Baba Babarota, al punt de Trobada perquè els infants puguin endur-se a casa la rèplica en miniatura del Tarlà de l'Argenteria.

El diumenge 5 de maig, a partir de les 10 h, la rambla de la Llibertat serà l'escenari de la cinquena Trobada de Mulasses de Girona. Enguany hi participaran, a més de la Mula Baba i la Mula Petita de Girona, la Mulassa de Barcelona, la Mulassa de Mataró, la Mulassa de Mollet de Peralada, l'Haca Traca Almalafa, la Mulassa de Manacor i el Poulain de Montblanc. En el marc de la trobada tindrà lloc una representació de titelles a càrrec de la Mula Baba (11 h) i una cercavila amb totes les mulasses participants, que aniran des de la rambla de la Llibertat fins a la plaça dels Jurats, on faran la ballada final (12 h).

A més, del 27 d'abril al 5 de maig la Mula Baba i la Mula Petita de Girona estaran exposades a l'entrada de l'edifici consistorial de l'Ajuntament de Girona, on també es podrà veure un mapa amb la ubicació i la reproducció fotogràfica de totes les mulasses dels territoris de parla catalana.