Adjudiquen les obres del carril bici del carrer de la Creu per 167.275 euros

L'Ajuntament de Girona ha adjudicat les obres del carril bici del carrer de la Creu per 167.275 euros a l'empresa Artea Mediambiental. Fins a vuit companyies es van presentar al concurs públic obert pel consistori.

Els treballs suposaran l'eliminació d'un dels carrils de circulació en el tram de la Creu entre la carretera Barcelona i el carrer Joan Maragall. Una zona on, molts cops, hi ha algun cotxe en doble fila que acaba provocant, precisament, que parcialment només hi hagi habilitat un carril per al trànsit de vehicles.

L'Ajuntament va treure les obres a licitació per un import de 202.586 euros i l'empresa guanyadora ha presentat una proposta de 167.275 euros, la qual cosa representa un estalvi de 35.000 euros. És per aquest motiu que ara la Mesa de Contractació del consistori demana a l'empresa que acrediti la solvència tècnica de l'oferta. Artea Mediambiental té set dies hàbils per presentar la documentació i posteriorment es podrà confirmar l'adjudicació de les obres.



Pacificar el trànsit

L'objecte de les obres és la implantació d'un carril bici al carrer de la Creu amb l'objectiu de pacificar el trànsit rodat. La creació d'aquesta via pedalable de 340 metres lineals suposarà el desplaçament dels aparcaments de la vorera que toca a l'escola Doctor Masmitjà cap al centre de la calçada i, per tant, es reduirà l'espai del carrer destinat a vehicles.

A més, s'ampliaran les voreres en els xamfrans i encreuaments dels vials, avançant els passos de vianants adaptats i, per tant, reduint encara més l'espai de calçada destinada al trànsit rodat, que passarà a tenir un sol carril de circulació. Les dues bandes d'aparcaments s'organitzaran en línia i es reservaran unes illetes de protecció de vianants entre el carril de trànsit rodat de vehicles a motor i el carril bici. Amb aquestes modificacions també es pretén definir un itinerari segur per als infants que van a l'escola Doctor Masmitjà.



Més xarxa pedalable

Amb aquests nous metres de carril bici (340 metres), Girona passarà a tenir una xarxa pedalable de 37 quilòmetres (actualment és de 36,64 km). Existeixen diferents tipus de via on les bicicletes poden circular. La que domina a la ciutat són els carrils bici que estan situats a la vorera (14,51 km) i aquells que estan situats a la calçada (7,93 km).

D'altra banda, actualment Girona compta amb un total de 27,73 quilòmetres en què la velocitat de circulació està limitada als 30 km/h. Aquesta mesura permet que les bicicletes i els vehicles de quatre rodes comparteixin la via. A la majoria hi ha una placa complementària amb el missatge «respecteu les bicicletes».