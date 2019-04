Girona és l'onzena ciutat amb la millor seguretat viària de l'Estat

Girona és l'onzena ciutat de l'Estat on hi ha una millor seguretat viària i també, segons un estudi de les asseguradores, es col·loca com la setena on els accidents de caràcter lleu són menys greus.

Aquesta és la conclusió que fa l'informe «Quina és la ciutat més segura d'Espanya?», que impulsen les asseguradores espanyoles sota el ventall d'Unespa.

Per elaborar aquests càlculs, l'anàlisi ha mesurat la propensió a patir accidents de trànsit en municipis de més de 75.000 habitants. En concret, s'han tingut en compte els accidents de circulació, ja siguin greus o lleus. Amb aquesta metodologia de partida s'ha pogut elaborar els rànquings des del punt de vista de la seguretat viària.

Cal dir que el rànquing de ciutats amb índex de seguretat viària més elevat l'encapçala Oriola. En aquest municipi alacantí, conduir és un 22% més segur que a la resta d'Espanya. El segueixen Saragossa (+ 16,6%) i Albacete (+ 16,5%). I Girona es troba en l'onzè lloc, amb un 7,38%.

Per a l'elaboració d'aquests càlculs s'han tingut en compte tant els accidents amb víctimes (incidents que són més greus però, també, més infreqüents), com els cops de xapa de menor importància (de conseqüències menys serioses però molt més habituals).

Girona, en la llista dels cops de xapa, ocupa la setena posició. I això significa que Girona és un 11,85% més segura, si es pateix un accident lleu.

Pel que fa a aquest tipus d'accidents més freqüents que suposen només danys, Oriola també encapçala el rànguing, i aquesta localitat d'Alacant és un 26,7% més segura en aquest àmbit que el conjunt d'Espanya.



Palència, el lloc més segur

Palència és el municipi més segur d'Espanya, Oriola és la localitat amb millor seguretat viària, mentre que Telde és la que menys robatoris pateix. I a Arona és on hi menys probabilitat de patir un incendi. Aquestes són les conclusions a les quals ha arribat l'estudi d'Unespa, que té com a objectiu trobar la localitat més segura d'Espanya. Aquesta, segons l'informe, és Palència. Almenys, des del punt de vista assegurador. En concret, és un 37% més segura que el conjunt d'Espanya en un índex en què es tenen en consideració els accidents de trànsit, els robatoris en immobles i els incendis. Completen el podi Oriola (+ 32%) i Càceres (+ 29,5%).

Per elaborar aquests càlculs s'ha mesurat la propensió a patir tres tipus de contratemps: en concret, s'han tingut en compte els incendis; els robatoris en llars i comerços, així com de cotxes; i els accidents de circulació, ja siguin aquests greus o lleus. Amb aquesta metodologia de partida s'ha pogut elaborar els respectius rànquings des del punt de vista de la seguretat viària; dels robatoris i dels incendis. Finalment, aquests tres factors s'han ponderat per formar una classificació global.