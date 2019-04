Jutgen el monitor d'arts marcials acusat d'abusar de vuit menors a Salt

L'Audiència de Girona ha començat a jutjar aquest dilluns i a porta tancada el monitor d'arts marcials que s'enfronta a 46 anys de presó per abusar de vuit menors d'edat a qui feia classes en un gimnàs de Salt (Gironès). Les víctimes tenien entre 5 i 15 anys i els abusos sexuals haurien començat la primavera de l'any 2016. Segons la fiscalia i les dues acusacions particulars, l'acusat feia servir d'excusa que feia "massatges per afavorir l'elasticitat" de les seves alumnes però, en realitat, introduïa les mans per sota dels pantalons i de les roba interior i els hi feia tocaments als genitals. L'acusat, que està en presó preventiva, nega els fets i demana l'absolució.