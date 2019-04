Un estudi indica que la satisfacció per la neteja a Girona baixa respecte a fa 4 anys

Girona aprova just en l'estat de la neteja de la ciutat segons els seus ciutadans, que no obstant això, la valoren pitjor que fa quatre anys, segons un estudi realitzat per l'OCU (Organització de Consumidors i Usuaris). Els ciutadans la puntuen amb un 55 sobre 100 (l'any 2015 va obtenir un 59) però la suspenen en alguns dels conceptes com ara per la presència d'excrements de gos (42 punts sobre 100) a la via pública, l'entorn dels contenidors (46 punts), les pintades i els grafits (48 punts) i les zones allunyades del centre (49 punts). Per contra, la millor puntuació se l'endú la poca percepció de contaminació de l'aire (66 punts sobre 100). L'estat de les voreres i dels carrers (56 punts) i dels parc i jardins (56 punts) també aproven.

Per sisena vegada, l'OCU ha realitzat el seu estudi sobre el terreny sobre la neteja viària de les ciutats de l'Estat. L'enquesta ja es va fer el 1995, 2000, 2007, 2011 i 2015. En aquesta ocasió, els ciutadans de 60 ciutats han analitzat la neteja urbana dels carrers de les seves poblacions.

Els veïns havien de manifestar la seva opinió sobre la situació de la neteja en carrers i voreres, l'estat de parcs i jardins, els excrements animals, l'entorn dels contenidors, la contaminació, i la neteja als barris de la perifèria.



Oviedo, la més neta

Oviedo (amb una valoració de 79 sobre 100) és, un cop més, la ciutat que obté la millor valoració de la neteja per part dels seus ciutadans (si bé ha baixat una mica respecte a l'anterior estudi, com ha succeït també amb la percepció dels ciutadans de Burgos i Sòria). Bilbao (77) i Vigo (76) completen el podi de les ciutats més netes.

Girona té una puntuació molt similar a la mitjana de l'Estat, tot i que és la capital catalana que surt més ben parada. Lleida (51) i Barcelona (51) treuen quatre punts menys i Tarragona suspèn amb un descens molt notori respecte a fa quatre anys (passa de 49 a 38 punts). Conca (36) Alcalà de Henares (36) Alacant (34) i Jaén (31) són els municipis que pitjors resultats obtenen.

En àmbit global les conclusions de l'estudi sobre neteja viària són que la situació ha empitjorat els últims quatre anysen àmbit estatal. Baixen la seva puntuació 39 de les 60 localitats estudiades. Si es compara des del primer estudi de l'OCU, fa 24 anys, es pot veure que Bilbao és la ciutat que més ha millorat, seguida de Pontevedra i Vigo. En canvi, la Corunya, Palma de Mallorca i Tarragona són les ciutats amb una evolució més negativa, la seva caiguda en picat se salda amb 19 punts menys en aquest període. Girona té un descens de vuit punts si es compara amb l'any 1995.

La mitjana estatal d'aquest 2019 és de 53 punts (només dos punts per sota del resultat que obté Girona), quan el 2015 era de 55 punts, i l'any 2011, quan les ciutats van obtenir una millor nota global, va ser de 58 punts.