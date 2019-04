Reparen les pilones de la pujada del Rei Martí del Barri Vell

L'Ajuntament de Girona ha començat a reparar les pilones d'accés al Barri Vell per la pujada del Rei Martí. La reparació de les pilones del nucli antic és una reivindicació de l'associació de veïns del barri. Aquestes obres suposen el tall de circulació de vehicles a la zona durant diversos matins. En concret, ahir, avui i el dia 2 de maig, no es permetrà el pas de vehicles de les vuit del matí a les 14.30 hores. Els veïns poden accedir als seus habitatges pel carrer de Sacsimort i carrer de Francesc Samsó. Els vehicles de més de 3.500 kg hauran d'accedir-hi per la pujada de Sant Feliu.

És només un dels talls de circulació al Barri Vell d'aquesta setmana, però n'hi ha tres més de previstos en altres tres indrets. A la pujada de la Mercè, avui i el 3 de maig, estarà prohibit passar per la zona en diferents hores pel tall que es farà a causa del desmuntatge d'una bastida. Avui també hi haurà la prohibió de circular per la rambla de la Llibertat per unes obres de les onze del matí a les cinc de la tarda. Finalment, el dijous 2 de maig es tallarà el carrer Ciutadans de les dues de la tarda a les vuit del vespre. El motiu del tall són unes obres. La circulació de vehicles es desviarà per la rambla de la Llibertat. Es garantirà l'accés als guals.