Arrenca el nou menjador per a gent gran de l'Espai Cívic Mercadal

El nou menjador per a gent gran de Girona, que s'ubicarà a l'Espai Cívic Mercadal, començarà a funcionar el dilluns, 6 de maig. Aquest serà el segon menjador per a persones grans de la ciutat, després que el 2013 s'inaugurés el del barri de Santa Eugènia, amb capacitat per a quaranta persones.

El servei de la plaça de Jordi de Sant Jordi tindrà una capacitat per a vint persones i estarà operatiu els migdies de dilluns a divendres en un únic torn de dinar (13.30 h). Igual que en el cas de Santa Eugènia, l'àpat tindrà un cost de tres euros.

Les persones interessades a fer ús del menjador ja poden reservar una plaça de forma presencial a l'Espai Cívic Mercadal o per telèfon. Els únics requisits per poder anar a fer els àpats al menjador del Mercadal són tenir més de 60 anys, estar jubilat i estar empadronat a Girona.

Segons explica el consistori en un comunicat, l'objectiu de l'obertura d'aquest espai és oferir un nou punt a la ciutat perquè les persones grans puguin dinar acompanyades d'altres persones, fet que compleix una funció social de relació. A més, el servei té com a finalitat que qui en faci ús pugui gaudir d'un àpat saludable i equilibrat cada dia.



6.008 àpats a l'any

Durant el 2018, el menjador del barri de Santa Eugènia ha servit un total de 6.008 dinars, una xifra lleugerament inferior als prop de 7.000 (6.936) que va servir el 2017. De mitjana, han fet ús del servei de forma diària unes 32 persones.