La pujada de sou del 86% de la plantilla de l'Ajuntament de Girona indigna els exclosos

L'Ajuntament de Girona invertirà quatre milions d'euros en vuit anys per augmentar el sou del 86% de la plantilla del consistori. L'augment es farà partint de l'acord de la Valoració de la Relació de Llocs de Treball (VRLTP), elaborat entre els sindicats CCOO, CSIF i UGT i l'Ajuntament. Aquest haurà de ser aprovat aquest divendres en ple extraordinari.

Una part del personal denuncia que amb aquesta mesura la resta de la plantilla, el 14%, «veurà reduït el seu sou». És per aquest motiu que alguns dels afectats han creat una plataforma per intentar resoldre aquesta situació. Avisen que si l'Ajuntament «no s'avé a trobar solucions», portaran la demanda «a instàncies judicials».

Fins ara, el consistori no comptava amb una Valoració econòmica de la Relació de Llocs de Treball, document en què s'estableixen els diferents imports que integren el complement específic per a cadascun dels llocs de treball de l'Ajuntament. Després de dos anys de negociació, el consistori ha arribat a un acord amb els sindicats per tenir aquesta valoració econòmica que és obligatoria a l'administració. Un acord que prèviament els treballadors van votar en referèndum i es va tirar endavant amb un 61% a favor.

L'acord preveu una pujada del sou del 86% de la plantilla segons nous criteris de valoració econòmica dels llocs de treball. L'Ajuntament hi haurà de destinar fins a quatre milions d'euros. L'aplicació d'aquest augment del salari, però, no es farà automàticament, sinó de forma progressiva. S'ha pactat un període de vuit anys per anar pujant un tant percent cada any, davant la gran inversió que requereix pel consistori. «En principi, ho intentarem fer en vuit anys, sempre que ens ho permeti la normativa», explica la regidora de Règim Interior, Maria Àngels Planas.

L'objectiu d'aquesta mesura és «igualar sous». «Ara ens trobem que persones que ocupen el mateix lloc de treball i fan les mateixes tasques tenen una diferència de sou important», explica la regidora. La diferència recau en els complements específics. «Per exemple, dues persones fent la mateixa feina, una té un complement de 1.000 euros i l'altra de 2.000. Ara el que hem fet és donar un valor únic a aquest complement», explica Planas partint d'un cas hipotètic.

Aquesta mesura provocarà que una part de la plantilla percebi menys del que cobrava fins ara pel complement, i una altra més. Però, «no es retallarà el sou a ningú, aquests treballadors continuaran cobrant exactament el mateix», afirma contundent la regidora. I és que es crearà el Complement Personal Transitori (CPT), on anirà a parar aquest increment superior que percep el treballador a l'estipulat a la valoració de llocs de treball.

A aquest grup en qüestió, segons explica la regidora, només se'ls reduirà un 50% els possibles augments de sous que hi pugui haver. D'aquesta forma s'arribarà a equiparar els sous amb el que marcarà la nova normativa de l'Ajuntament, reduint el CPT fins a eliminar-lo.

Davant d'això, la Plataforma de persones afectades explica que l'«increment de salari promès serà principalment per als nivells intermedis, però aquesta millora és a costa de reduir salaris a determinats col·lectius professionals o departaments». També posen de relleu que queden exclosos de l'aplicació d'aquest acord el secretari, l'interventor i el tresorer de l'Ajuntament. «Queda clar que amb la nova valoració, el seu complement específic quedaria molt lluny dels seus actuals sous, els més alts de l'Ajuntament», especifica la plataforma en un comunicat.

D'altra banda, també expliquen que els complements econòmics que perceben els treballadors es fusionen en un únic complement: el complement específic. Per a la Plataforma això significa que es «dilueixen les característiques del lloc de treball» i, per tant, «es dificulta la reivindicació de qualsevol millora dels conceptes retributius vinculats al lloc de treball».

La plataforma d'afectats també denuncia que alguns complements desapareixen mentre «es mantenen tots els complements vigents al personal de la Policia Municipal i, arbitràriament, se'ls n'atorga un de nou creat expressament per al seu col·lectiu». Acusen que CSIF i UGT -que han negociat l'acord amb el consistori- són «sindicats que pràcticament només representen el col·lectiu professional de la Policia Municipal».

La plataforma també troba a faltar que en aquest acord no hi hagi la Candidatura Independent, ja que la majoria representativa del conjunt de treballadors recau en aquest sindicat.



Picabaralla entre treballadors

A tot això, ha sorgit entre els treballadors de l'Ajuntament una plataforma contra aquesta plataforma. Els acusen de cobrar «durant molt de temps per sobre del salari» que els pertoca.

Afegeixen que si no accepten l'acord de l'Ajuntament amb els sindicats (CCOO, CSIF i UGT), que proposin les modificacions que creguin convenients però que no perjudiquin la majoria de treballadors. «Vau perdre el referèndum, mala sort. Sou i seguireu sent uns privilegiats, podeu estar tranquils», conclouen.