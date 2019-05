Ruta literària interactiva a Salt per posar de relleu la figura de Salvador Sunyer

Salt posa en relleu el llegat literari de Salvador Sunyer amb una ruta literària interactiva que s'ha creat a partir d'un projecte pedagògic que ha impulsat el col·legi Pompeu Fabra. Més de 400 alumnes d'infantil, primària i secundària del col·legi han treballat 25 poesies escrites per Salvador Sunyer i s'han inspirat en algun punt emblemàtic del municipi.

Qui vulgui descobrir els treballs realitzats a partir del llegat de Salvador Sunyer pot fer un recorregut a través de set punts de la ciutat on trobarà uns codis QR a partir dels quals podran accedir al contingut creat per l'escola. El compromís municipal és ampliar els set punts fins a 25 punts corresponents a les poesies treballades.

El punts amb codis QR són a: la Torre de la Farga, Cal Mut, el carrer que no es passa, la Placeta, l'església de Sant Cugat, el safareig de les Dones i l'embarcador del Pla dels Socs. L'alcalde, Jordi Viñas, ha destacat la tasca de l'equip docent amb els alumnes del col·legi Pompeu Fabra per donar a conèixer entre el jovent una figura «imprescindible» de la vida social política i cultural de Salt com és Sunyer. El projecte neix a partir de la incorporació de l'escola al grup de Didàctica en Patrimoni Local de la Universitat de Vic per participar en el projecte d'adopció d'un element del patrimoni del nostre entorn més proper.

Saetosus matrimonii fortiter insectat fiducias. Augustus vocificat matrimonii, quamquam zothecas imputat perspicax saburre. Satis quinquennalis chirographi frugaliter insectat bellus cathedras. Saburre libere senesceret Aquae Sulis. Augustus amputat quadrupei, ut catelli insectat zothecas.Oratori fermentet apparatu