Aturat un desnonament d'una família del barri de Can Gibert del Pla

Nou desnonament aturat a Girona. Una veïna i la seva filla del carrer Finestrelles del barri de Can Gibert del Pla havien d'abandonar el seu habitatge avui, però ja ahir es va aconseguir paralitzar el procés.

Ara el cas ha estat admès a la Mesa d'Emergències d'Habitatge de la Generalitat i s'ha allargat el termini de desnonament per a aquesta família fins al 28 de juny a les onze de matí. Aquest és el termini que té l'administració per trobar una solució per a la Lhassania i la seva filla.

Des de la plataforma PAH Girona Salt s'havia fet aquesta setmana una crida a mobilitzar-se a través de les xarxes socials per tal d'aturar aquest procés judicial. «Dos desnonaments previstos per dijous i divendres a Girona els aturarà el partit que guanyi les eleccions? Siusplau, necessitem suport presencial», exposava la plataforma al seu perfil de Facebook.

El segon cas es refereixen a una família resident al carrer Orient de Girona del barri de Can Gibert. El seu desnonament està previst per demà a les onze del matí.