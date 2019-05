Avisen que una dona de Girona no respon, els Bombers entren al pis però resulta que és a casa del fill

Desplegament dels serveis d'emergències a la plaça Calvet i Rubalcaba de Girona per entrar en un pis on feia dies que no es tenia informació de la dona que habitualment hi vivia. Una cuidadora feia dies que no en sabia res i avui a la tarda en no poder entrar a l'habitatge ha avisat a Emergències. Els Bombers han acabat entrant pel balcó amb una escala desplegable però no hi havia ningú a dins. Indagacions posteriors han permès saber que des de fa uns dies, la veïna està a casa del fill.