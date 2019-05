La Cúpula de les Arts no tornarà a Girona

El president de Circus Arts Foundation, Genís Matabosch, ha anunciat que la Cúpula de les Arts no tornarà a la ciutat de Girona. La setmana passada ja es va avançar que l'estructura abandonaria la ciutat en les properes setmanes per traslladar-se a Amèrica i aquest dijous Matabosch ha destacat que "només hi ha bitllets d'anada". Matabosch ha anunciat aquest comiat definitiu durant la presentació del 9è Festival Internacional de Circ Elefant d'Or que es farà a la ciutat el febrer de l'any que ve. El president de la fundació circense ha avançat que el 2020 estrenaran una nova carpa "sense columnes" a l'interior i que s'aguantarà per "dos arcs gegant de 25 metres d'alçada" situats al mig del Camp de Mart.