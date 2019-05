Detingut un jove molt violent per robar mòbils a Salt i Girona

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove dues vegades en sis dies a Girona i Salt per robar amb violència i intimidació sis telèfons mòbils. El jutge ha decretat el seu ingrés a presó

El detingut és un noi de 18 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Salt. Està acusat de ser el presumpte autor de sis delictes de robatori amb violència i intimidació.

Els fets es van iniciar a finals del mes de març d'enguany, en el marc d'un dispositiu de seguretat ciutadana que els mossos van muntar després que es detectessin diversos robatoris violents amb uns trets característics molt coincidents.

El primer i el segon fet van succeir el vespre del 28 de març als carrers Torres i Bages de Salt i Santiago Rusiñol de Girona. En tots dos casos els lladres van abordar les víctimes i, després d'amenaçar-les i agredir-les, els hi van exigir el telèfon mòbil.

El tercer fet va ocórrer l'endemà, dia 29 de març, a la plaça Canigó de Salt on cap a dos quarts de deu del vespre un home va ser agredit, amb un cop de puny a la cara, i també li van sostreure el telèfon mòbil.



Finalment el 17 d'abril, a la plaça Catalunya de Salt, cap a les nou del vespre, un altre home va ser intimidat amb un objecte punxant. En aquesta ocasió els autors també li van sostreure el telèfon mòbil.

Els Mossos, després d'una investigació exhaustiva, van identificar un dels presumptes autors i finalment el dia 23 d'abril el van detenir a Salt.

El detingut, que tenia antecedents, va passar el dia 25 a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual el va deixar en llibertat.



A cops de puny

Només quatre dies més tard, concretament el dia 29 d'abril, agents de la Unitat d'Investigació van tornar a detenir el mateix jove a Salt, com a presumpte autor de dos robatoris amb violència i intimidació més, ocorreguts els dies 25 de març i 18 d'abril, tots dos al carrer Agudes de Girona.

En aquests dos casos també va abordar a dos joves, els va agredir a cops de puny, i després d'amenaçar-los, els va sostreure el telèfon mòbil.

La investigació policial no es dóna per tancada i no descarten noves detencions relacionades amb els fets.

El detingut, que tenia antecedents, va passar el 30 d'abril a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual en va decretar el seu ingrés a presó