Mostra floral per reclamar el pont entre el carrer del Carme i Montilivi

La Plataforma de veïns pel pont Carme-Montilivi utilitzarà el gran aparador de Temps de Flors per demanar, un altre cop, la necessitar d'unir aquestes dues zones de la ciutat de Girona amb una passera. En el forat reservat per construir-hi aquesta estructura, la plataforma hi farà un muntatge especial durant l'esdeveniment floral que tindrà lloc de l'11 al 19 de maig. «Serà el moment de fer una nova volada a la nostra reivindicació i demanar l'inici dels treballs», expliquen des de la plataforma.

Després de diferents actes reivindicatoris i una recollida de signatures, al gener l'Ajuntament de Girona va anunciar que havia encarregat als serveis tècnics municipals l'estudi de la viabilitat de la construcció d'una passera per a vianants i bicicletes per creuar l'Onyar entre el carrer del Carme i el barri de Montilivi, així com la posterior redacció del projecte constructiu resultant d'aquest estudi.

Aquesta infraestructura fa una quinzena d'anys que està prevista al pla general amb la voluntat de facilitar les connexions entre els dos barris. Per això, l'Ajuntament és propietari d'un terreny a l'alçada del carrer del Carme 54 amb l'objectiu que sigui el punt des d'on s'hi pugui accedir. L'objectiu d'aquest pont, que sembla que està més a prop que mai, és permetre el pas de vianants i bicicletes per sobre el curs de l'Onyar, en un punt on tots els residents han de fer molta volta per accedir a serveis i recursos públics que tenen assignats com ara el CAP Montilivi o l'escola Pericot.